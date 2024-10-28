كأس إنتركونتينينتال – مؤتمر الشناوي: مباراة العين بطولة خاصة بالنسبة لنا.. ونفكر في النهائي

الإثنين، 28 أكتوبر 2024 - 18:11

كتب : عمرو عبد المنعم

محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي

شدد محمد الشناوي حارس مرمى وقائد الأهلي على أن فريقه يستعد جيدا لمواجهة العين ويعتبر المباراة بطولة خاصة.

وقال الشناوي في المؤتمر الصحفي: "أول مرة أن نكون في هذا الموقف ونلعب 3 بطولات خلال شهر واحد يتخلله معسكر المنتخب، لكننا لاعبين كبار وأصحاب خبرات واعتدنا على مثل هذه الظروف الصعبة".

وأضاف "العين فريق كبير وهو بطل آسيا ونحن نحترم أي خصم نلعب ضده ونركز بقوة ونستعد للمباراة بشكل جيد".

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وأكمل "دعم فريق العين من قبل الإعلام الإماراتي أمر طبيعي".

وأتم تصريحاته "مباراة العين بالنسبة لنا بطولة لكننا نفكر في النهائي بالتأكيد لكنها خطوات تبدأ بمواجهة العين، وهدفنا كتابة التاريخ بهذا الجيل والوصول للنهائي".

ويستضيف الأهلي فريق العين الإماراتي في تمام الثامنة غدا الثلاثاء بالمرحلة الثانية من كأس إنتركونتينينتال.

ويتسلم بطل تلك المواجهة، كأس بطولة بطل قارات (إفريقيا - آسيا - المحيط الهاديء).

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