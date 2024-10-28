كأس إنتركونتينينتال - مؤتمر كولر: يجب أن يتعلم الجمهور الصبر ونعرف قوة هجوم العين ورحيمي

شدد مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على أنه يعرف جيدا أهمية مباراة العين في كأس إنتركونتينينتال، مؤكدا على قوة هجوم الفريق الإماراتي.

وقال كولر في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "لا أعد بأي شيء ولكن إذا نظر الجمهور لفترة بداية الموسم فكلها مباريات كؤوس حتى الآن، والموسم الماضي اللاعبين الدوليين لعبوا أكثر من 70 مباراة واحتاجوا لراحة طويلة".

وأضاف "كنت أحتاج لفترة إعداد من 4 إلى 6 أسابيع ولم يتوفر لنا ذلك وأمر طبيعي أن يكون المستوى البدني والذهني للفريق ليس في أفضل مستوى له بداية الموسم ويجب أن يتفهم الجمهور ذلك".

وواصل "لعبنا 6 مباريات كلها كؤوس والوضع كان مثل الموسمين الماضيين وهو العمل تحت ضغط، ومن خلال خبرتي أعرف أن المصريين لا يعرفون الصبر، ولذلك يجب أن يتعلم الجمهور الصبر لأنني لا أملك عصا سحرية".

وأردف "كنت مدربا لمنتخب النمسا والعمل البدني بالكامل ليس مسؤوليتي، أنا أعمل مع اللاعبين على المستوى الفني والخططي والجانب البدني بالكامل هو مسؤولية النادي".

وتابع "الفوز بالسوبر المصري ضد الزمالك يمنحنا فرصة كبيرة أمام العين للفوز خاصة في حضور جمهور الأهلي العظيم، وهجوم الفريق في مستوى جيد وسجلنا هدفين ضد سيراميكا".

وأكد "نمتلك لاعبين مميزين وسنلعب أمام جمهورنا الكبير وأرى أن فرصة الأهلي كبيرة جدا في تحقيق الفوز".

وشرح "لا أستطيع تقييم أداء كريسبو كمدرب ولم أشاهد له سوى مباراتين أو أكثر وهذا عدد غير كاف، العين يهاجم بشكل جيد جدا ويجب أن ندافع بقوة حتى نفوز، سنلعب على أرضنا وهذا دافع كبير جدا ويجب أن نفرض أسلوبنا في المباراة".

وأصر "المباراة بين فريقين كبيرين ومن لديه إصرار أكبر ورغبة في الفوز هو من سينتصر".

وفسر "نعرف أن سفيان رحيمي مهاجم كبير ولكن هو لا يلعب بمفرده وبجانبه لاعبين مميزين وأقوياء، درسنا نقاط قوة العين وأرجو أن يطبق اللاعبين ما اتفقنا عليه في المباراة والمهارات الفردية للعين معروفة لنا جيدا".

واستكمل "الإصابات أمر طبيعي ولا نستطيع التحكم بها، وتحتاج للوقت والتأهيل البدني للعودة من جديد، لدينا قائمة كبيرة وقوية وأي لاعب يصاب نجد البديل ونجهزه للمشاركة".

وأتم تصريحاته "نعلم أن العين استقبل الكثير من الأهداف في المباريات الماضية لكننا لا نغفل أن هجوم الفريق سجل الكثير من الأهداف ويمتلك خط هجوم قوي جدا ولذلك يجب أن نلعب بطريقة متوازنة وأن نستغل الفرص التي تتاح لنا".

ويستضيف الأهلي فريق العين الإماراتي في تمام الثامنة غدا الثلاثاء بالمرحلة الثانية من كأس إنتركونتينينتال.

ويتسلم بطل تلك المواجهة، كأس بطولة بطل قارات (إفريقيا - آسيا - المحيط الهاديء).

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