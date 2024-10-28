دوري المحترفين - تعادل بلدية المحلة مع بترول أسيوط.. وفوز أول للداخلية

أقيمت اليوم 4 مباريات من الجولة الرابعة لدوري المحترفين المصري.

تعادل بلدية المحلة مع بترول أسيوط بهدف لكل فريق.

تقدم محمد فليكس بالهدف الأول لبلدية المحلة مستغلا تمريرة من أحمد الشامي.

وتعادل بترول أسيوط في الشوط الثاني بتسديدة رائعة من حسن أحمد حسن.

وحقق الداخلية فوزه الأول بالدوري بالانتصار على ديروط بهدف دون مقابل.

سجل متولي جمعة هدف فوز بلدية المحلة بالمباراة.

وفاز بروكسي على لافيينا بهدفين مقابل هدف.

سجل ثنائية بروكسي في المباراة كل من محمد العربي وكامارا، بينما أحرز علي خليل هدف لافيينا.

وتعادل أسوان مع القناة بهدف لكل فريق.

تقدم إبراهيم البهنسي وتعادل مودي شلاطة للقناة.

وتختتم الجولة بمواجهة وادي دجلة والسكة الحديد الجارية حاليا.