دوري المحترفين - تعادل بلدية المحلة مع بترول أسيوط.. وفوز أول للداخلية

الإثنين، 28 أكتوبر 2024 - 18:02

كتب : FilGoal

بلدية المحلة

أقيمت اليوم 4 مباريات من الجولة الرابعة لدوري المحترفين المصري.

تعادل بلدية المحلة مع بترول أسيوط بهدف لكل فريق.

تقدم محمد فليكس بالهدف الأول لبلدية المحلة مستغلا تمريرة من أحمد الشامي.

أخبار متعلقة:
ماركا: ريال مدريد يقاطع حفل الكرة الذهبية بعدما علم بعدم فوز فينيسيوس الكشف عن هوية النادي الذي يرغب في إعادة توتي من الاعتزال الزنفلي يعلن عبر في الجول إعتذاره لـ غزل المحلة علاء عبد العال لـ في الجول: الدوري الحالي استثنائي وصعب.. وعرض مرفوض

وتعادل بترول أسيوط في الشوط الثاني بتسديدة رائعة من حسن أحمد حسن.

وحقق الداخلية فوزه الأول بالدوري بالانتصار على ديروط بهدف دون مقابل.

سجل متولي جمعة هدف فوز بلدية المحلة بالمباراة.

وفاز بروكسي على لافيينا بهدفين مقابل هدف.

سجل ثنائية بروكسي في المباراة كل من محمد العربي وكامارا، بينما أحرز علي خليل هدف لافيينا.

وتعادل أسوان مع القناة بهدف لكل فريق.

تقدم إبراهيم البهنسي وتعادل مودي شلاطة للقناة.

وتختتم الجولة بمواجهة وادي دجلة والسكة الحديد الجارية حاليا.

دوري المحترفين بلدية المحلة الداخلية بترول أسيوط
نرشح لكم
انتهت دوري المحترفين - بلدية المحلة (1)-(1) بترول أسيوط دوري المحترفين - المنصورة يخسر للمباراة الرابعة على التوالي.. والمقاولون يواصل نتائجه الرائعة انتهت دوري المحترفين - المنصورة (0)-(1) الترسانة خبر في الجول - ملعب طنطا ينهي أزمة بلدية المحلة في دوري المحترفين القسم الثاني ب - محللة أداء مسار تتسلق سطح مبنى من الدور الثامن لمتابعة عملها القسم الثاني ب - نبيل محمود يقود دكرنس فنيا القسم الثاني (ب) - 4 أندية بالعلامة الكاملة بعد نهاية الجولة الثالثة القسم الثاني ب - مالية كفر الزيات يحتج على حكم مباراة تلا
أخر الأخبار
رجب بكار: كانت هناك "مصالح" في بيراميدز.. وهذا سبب اعتزالي 4 ساعة | الدوري المصري
الرمادي: هذا موقف انتقال قندوسي إلى الزمالك.. وقطب أهلاوي طالبني بالمساعدة في أزمة الثلاثي 5 ساعة | الدوري المصري
كأس إنتركونتينينتال - وليد سليمان: لا أعذار في الأهلي.. والضغط على كولر أمر طبيعي 5 ساعة | الكرة المصرية
كرة سلة - سيدات الأهلي يحققن الفوز الأول في تصفيات إفريقيا باكتساح فيانا 6 ساعة | كرة سلة
أنشيلوتي عن فوزه بجائزة أفضل مدرب: أشكر فينيسيوس وكارباخال أولا 7 ساعة | الدوري الإسباني
فينيسيوس بعد خسارة الكرة الذهبية: سأفعل 10 أضعاف ما فعلته.. إنهم ليسوا مستعدون 7 ساعة | الدوري الإسباني
الكرة الذهبية - المفاجأة الكبرى.. رودري أفضل لاعب في العالم 9 ساعة | الكرة الأوروبية
الكرة الذهبية – الثانية على التوالي.. أيتانا بونماتي تفوز بجائزة أفضل لاعبة في العالم 9 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 نهاية حفل الكرة الذهبية - رودري أفضل لاعب في العالم.. وكامل الترتيب والجوائز 2 خبر في الجول - طلب مصري بتقديم موعد جلسة محاكمة ثلاثي الزمالك في الإمارات 3 في الجول يكشف كواليس محاكمة ثلاثي الزمالك المحتجز في الإمارات 4 الزمالك لـ في الجول: إحالة الثلاثي المحتجز في الإمارات لمحاكمة عاجلة