ماركا: ريال مدريد يقاطع حفل الكرة الذهبية بعدما علم بعدم فوز فينيسيوس

قرر نادي ريال مدريد عدم سفر الوفد الخاص به إلى باريس لحضور حفل الكرة الذهبية مساء اليوم الإثنين.

فينيسيوس جونيور النادي : ريال مدريد ريال مدريد

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن ريال مدريد علم بعدم فوز نجمه البرازيلي فينيسيوس جونيور بالجائزة.

ولذلك قرر عدم سفر اللاعب إلى باريس كما قاطع النادي الإسباني الحفل بالكامل.

وأيضا قرر ريال مدريد عدم سفر أي فرد منه للحفل سواء فلورينتينو بيريز رئيس النادي وكارلو أنشيلوتي وجود بيلينجهام.

وتشير التقارير الصحفية إلى أن رودري لاعب مانشستر سيتي ومنتخب إسبانيا هو الفائز بجائزة الكرة الذهبية.

ويتنافس على جائزة أفضل لاعب في العالم للكرة الذهبية 30 لاعبا وهم:

جود بيلينهجام (ريال مدريد/ إنجلترا)

روبن دياز (مانشستر سيتي/ البرتغال)

فيل فودين (مانشستر سيتي/ إنجلترا)

فيدي فالفيردي (ريال مدريد/ أوروجواي)

إيميليانو مارتينيز (أستون فيلا/ الأرجنتين)

إرلينج هالاند (مانشستر سيتي/ النرويج)

نيكو ويليامز (أتليتك بلباو/ إسبانيا)

جرانيت تشاكا (باير ليفركوزن/ سويسرا)

أرتيم دوفبيك (روما/ أوكرانيا)

توني كروس (ريال مدريد/ مانشستر سيتي)

فينيسيوس جونيور (ريال مدريد/ البرازيل)

داني أولمو (برشلونة/ إسبانيا)

فلوريان فيرتز (باير ليفركوزن/ ألمانيا)

مارتن أوديجارد (أرسنال/ النرويج)

ماتس هوميلز (روما/ ألمانيا)

رودري (مانشستر سيتي/ إسبانيا)

هاري كين (بايرن ميونيخ/ إنجلترا)

ديكلان رايس (أرسنال/ إنجلترا)

فيتينيا (باريس سان جيرمان/ البرتغال)

كول بالمر (تشيلسي/ إنجلترا)

داني كارفاخال (ريال مدريد/ إسبانيا)

لامين جمال (برشلونة/ إسبانيا)

بوكايو ساكا (أرسنال/ إنجلترا)

هاكان تشالهان أوجلو (إنتر ميلان/ تركيا)

ويليام ساليبا (أرسنال/ فرنسا)

كيليان مبابي (ريال مدريد/ فرنسا)

لاوتارو مارتينيز (إنتر ميلان/ الأرجنتين)

أديمولا لوكمان (أتالانتا/ نيجيريا)

أنطونيو روديجير (ريال مدريد/ ألمانيا)

أليخاندرو جريمالدو (باير ليفركوزن/ إسبانيا)