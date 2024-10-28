الكشف عن هوية النادي الذي يرغب في إعادة توتي من الاعتزال

الإثنين، 28 أكتوبر 2024 - 17:02

كتب : FilGoal

فرانشيسكو توتي

كشفت جريدة لاريبوبليكا الإيطالية هوية النادي الذي يحاول إعادة الأسطورة فرانشيسكو توتي من الاعتزال ولعب كرة القدم من جديد.

شدد فرانشيسكو توتي قائد روما السابق على أن حديثه قبل أيام عن تفكيره في العودة للعب كرة القدم وهو في الـ48 من عمره لم يكن على سبيل المزاح.

وأوضحت الجريدة أن نادي كومو هو من يغري توتي للعودة إلى الملاعب بعرض جعل قائد روما السابق، الذي اعتزل في عام 2017، يفكر فيه.

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نادي كومو صعد هذا الموسم إلى الدوري الإيطالي الممتاز لأول مرة منذ 22 عاما.

ويحتل كومو المركز الـ13 في جدول ترتيب الدوري الإيطالي بعد مرور 9 جولات.

وقال توتي عبر قناة سبورت ميدياست: "عودتي للعب كرة القدم ليست مزحة، لقد أخذت الأمر على محمل الجد، هناك فريقان يرغبان في ضمي".

وأضاف "سنرى ما سيحدث. أفكر في الأمر، عقلي يعرف الإجابة بالفعل، سنرى ما سيقوله جسدي".

قبل أيام، قال توتي في تصريحات صادمة أن عدة أندية في الدوري الإيطالي تواصلت معه للعودة من الاعتزال.

واعتزل توتي في فريق طفولته روما منذ 7 أعوام ولم يلعب لأي فريق آخر في مسيرته الكروية.

وقال توتي في تصريحات نقلها موقع توتو ميركاتو ويب: "تواصلت معي عدة أندية في الدوري الإيطالي خلال الشهر الماضي، جعلوني أفكر في أمر العودة للعب مرة أخرى".

وأضاف "شعرت بشيء من الجنون وسألت نفسي لماذا يريدونني بعد كل هذه السنوات"؟

وأنهى حديثه قائلا: "لا تقل لا أبدا في الحياة، عاد بعض اللاعبين إلى اللعب بعد الاعتزال بسنوات، سأكون جاهزا خلال شهرين".

وبدأ توتي مسيرته في 1993 واعتزل في 2017، لكن يبدو أنها ليست النهاية.

ولعب توتي مع روما 785 مباراة في جميع البطولات وسجل 307 هدفا وصنع 207 آخرين.

وتوج توتي بكأس العالم 2006 مع إيطاليا، وحصل على الدوري الإيطالي مرة واحدة، وكأس إيطاليا والسوبر الإيطالي مرتين.

فرانشيسكو توتي كومو روما
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