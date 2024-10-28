الزنفلي يعلن عبر في الجول إعتذاره لـ غزل المحلة

الإثنين، 28 أكتوبر 2024 - 16:50

كتب : حامد وجدي

الأهلي - محمود الزنفلي

أعلن محمود الزنفلي حارس المرمى إعتذاره لنادي غزل المحلة ومجلس إدارته وجماهيره.

وكان نادي غزل المحلة قد كشف عن إيقاف محمود الزنفلي من قبل لجنة شئون اللاعبين لمدة 4 أشهر وغرامة مالية 350 ألف جنيه بسبب توقيعه لحرس الحدود بعد إعلان انتقاله للغزل.

وكشف محمود الزنفلي حارس المرمى عبر فيديو من خلال FilGoal.com: "أتقدم بإعتذار لنادي غزل المحلة ومجلس إدارته وجماهيره، أي لاعب يتمنى الانضمام لفريق غزل المحلة لأنه نادي كبير".

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وتابع "سعدت بمقابلة وليد خليل رئيس النادي ولكن ظروف أسرية خارجة عن إرادتي تسببت في استمراري بالقاهرة وعدم الانضمام إلى غزل المحلة".

واختتم الزنفلي تصريحاته "أتقدم باعتذاري مجددا وأعتذر لهم عن ذلك الموقف".

وكان نادي غزل المحلة تقدم بشكوى ضد محمود الزنفلي بعدما وقع لنادي حرس الحدود عقب إعلان انتقاله إلى غزل المحلة.

ولعب الزنفلي النصف الثاني من الموسم الماضي معارا من الداخلية إلى الأهلي.

وشهدت إعارة الزنفلي إلى الأهلي بند الشراء، لكن النادي لم يفعله في نهاية الموسم.

وكان الزنفلي رحل عن صفوف البنك الأهلي بداية الموسم الماضي وانضم إلى الداخلية قبل أن يعود من جديد، ثم يتراجع عن الخطوة ويعود للداخلية، بعد فشل انتقال محمد أبو جبل من البنك إلى النادي الأهلي.

ثم انضم الزنفلي معارا لصفوف الأهلي لتعويض غياب محمد الشناوي، الذي أصيب مع منتخب مصر بخلع في الكتف ليغيب لمدة 4 شهور.

ولعب الزنفلي 11 مباراة الموسم الماضي جميعها مع الداخلية وحافظ على نظافة شباكه 5 مرات.

بعد ذلك أعلن نادي غزل المحلة التعاقد رسميا مع محمود الزنفلي.

إلا أن الحارس بعدها أعلن عبر FilGoal.com الانتقال لصفوف حرس الحدود الصاعد حديثا للدوري المصري.

الدوري المصري غزل المحلة محمود الزنفلي
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