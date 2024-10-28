علاء عبد العال لـ في الجول: الدوري الحالي استثنائي وصعب.. وعرض مرفوض

كشف علاء عبد العال المدير الفني لفريق الجونة عن آخر استعداداته لانطلاق الموسم الجديد من الدوري.

وأوضح عبد العال رفض فكرة رحيل رضا صلاح عن الفريق خلال موسم الانتقالات الماضي.

وقال علاء عبد العال المدير الفني لفريق الجونة لـ FilGoal.com: "الموسم الجديد سيكون استثنائيا، وهو موسم صعب على الجميع بسبب نظام الهبوط".

وشدد "هدفنا العمل على التواجد ضمن أول 9 فرق في الدور الأول".

وتابع "لعبنا حتى الآن 9 مباريات ودية، وتوصلت للتشكيل المثالي للعب بها أمام زد في الافتتاح".

وواصل عبد العال "مازن ياسر سيكون له مستقبل كبير مع الجونة والكرة المصرية، ومحمد محمود سيكون له دور مع الفريق فهو لاعب صاحب مهارات متميزة وخلق كبير".

وكشف المدير الفني للجونة "رفضت رحيل رضا صلاح إلى غزل المحلة، واللاعب كان لديه عرض من الإسماعيلي".

واختتم عبد العال تصريحاته "بيع أيمن موكا إلى سيراميكا كليوباترا كان بسعر مناسب لنا واستفدنا من المقابل المادي".

ويفتتح الجونة مشواره في مسابقة الدوري بمواجهة زد يوم الخميس في تمام الخامسة مساء.

وأنهى الجونة الموسم الماضي تحت قيادة علاء عبد العال في المركز الثاني عشر برصيد 39 نقطة.

ويقام دوري هذا الموسم بنظام استثنائي من أجل نهاية الدوري في نهاية مايو المقبل.

وسيتم خوض الدور الأول بشكل طبيعي ثم يتم تقسيم الفرق إلى مجموعتين كل منهما تضم 9 فرق، الأولى للمنافسة على اللقب والثانية لتفادي الهبوط.

ويهبط فريقان فقط إلى دوري المحترفين المصري من الموسم الجاري.

وينطلق الدوري المصري يوم الأربعاء 30 أكتوبر ويختتم يوم 30 مايو، بينما نهاية الدور الأول في 5 مارس.