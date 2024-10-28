فرانكفورت يستأنف ضد طرد مدافعه

الإثنين، 28 أكتوبر 2024 - 16:05

كتب : FilGoal

عمر مرموش - فرانكفورت ضد فولفسبورج

تقدم نادي آينتراخت فرانكفورت باستئناف ضد طرد مدافعه البلجيكي آرثر ثيات.

وتعرض آرثر ثيات مدافع فرانكفورت للطرد أمام يونيون برلين بعد حصوله على إنذار ثان في الدقيقة 77.

وذكرت جريدة بيلد أن الاتحاد الألماني لكرة القدم تلقى الاستئناف الذي قدمه فرانكفورت من أجل قرار الإيقاف.

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وأوضح التقرير أن قرار الرد على الاستئناف سيصدر قريبا.

وواصل إينتراخت فرانكفورت سلسلة اللافوز في الدوري الألماني وفقد نقطتين حين تعادل مع يونيون برلين 1-1 في الجولة 8 من الدوري الألماني.

وشارك عمر مرموش أساسيا في اللقاء وحتى الدقيقة 82.

ولأول مرة لا يساهم مرموش في التسجيل أو الصناعة بعد 5 مباريات ساهم خلالها بـ 10 أهداف في جميع المسابقات.

وظل يونيون برلين في المركز الرابع برصيد 15 نقطة، فيما ظل فرانكفورت سادسا برصيد 14 نقطة.

فرانكفورت آرثر ثيات
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