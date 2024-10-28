كأس إنتركونتينينتال - 3 قنوات مختلفة.. الكشف عن معلقين مواجهة الأهلي ضد العين

كشفت قنوات أون تايم سبورتس وأبوظبي الرياضية وإم بي سي مصر عن معلقين مواجهة الأهلي ضد العين في كأس إنتركونتينينتال.

ويستضيف الأهلي فريق العين الإماراتي في تمام الثامنة غدا الثلاثاء بالمرحلة الثانية من كأس إنتركونتينينتال.

ويتسلم بطل تلك المواجهة، كأس بطولة بطل قارات (إفريقيا - آسيا - المحيط الهاديء).

وتذاع المباراة على قنوات أون تايم سبورتس وأبوظبي الرياضية وإم بي سي مصر 2.

وجاءت قائمة المعلقين كالآتي:

أون تايم سبورتس: خليل البلوشي

أبوظبي الرياضية: عامر عبد الله.

إم بي سي مصر: فارس عوض

ويستضيف استاد القاهرة المواجهة المرتقبة بين الأهلي والعين ضمن منافسات المرحلة الثانية من كأس إنتركونتينينتال.

وتقام المباراة في تمام الثامنة مساء.

ووصلت بعثة فريق العين الإماراتي إلى مصر في السادسة صباح اليوم الإثنين استعدادا لمواجهة فريق الأهلي في كأس إنتركونتينينتال بديل كأس العالم للأندية بنظامها السنوي.

نظام بطولة إنتركونتينينتال 2024

المرحلة الأولى

تقسم على دورين: لعب العين بطل دوري أبطال آسيا مع أوكلاند سيتي بطل أوقيانوسيا، لتحديد فريق متأهل.

وأقيمت المباراة على ملعب بطل آسيا الذي انتصر بالمباراة.

العين سيواجه الأهلي، لتحديد المتأهل إلى المرحلة الفاصلة.

المرحلة الثانية

سيلعب بطل أمريكا الجنوبية مع باتشوكا بطل أمريكا الشمالية في مباراة واحدة.

وتم تحديد إقامة المباراة في الدوحة.

المرحلة الفاصلة

سيلعب الفائز من المرحلة الأولى مع الثانية في الدوحة يوم 14 ديسمبر 2024.

المباراة النهائية

سيلعب الفائز من المرحلة الفاصلة مع ريال مدريد الفائز بلقب دوري أبطال أوروبا يوم 18 ديسمبر 2024 على استاد لوسيل بالدوحة.