انتهت دوري المحترفين - بلدية المحلة (1)-(1) بترول أسيوط

يستضيف بلدية المحلة فريق بترول أسيوط ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري المحترفين.

ويحل بلدية المحلة في المركز الخامس عشر برصيد 3 نقاط من مباراتين، بينما بترول أسيوط في المركز السادس عشر برصيد نقطتين.

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ق74 جووووول لبترول أسيوط

الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق23 جوووووول أول لبلدية المحلة بعد تمريرة رائعة لمحمد قليكس سددها داخل الشباك

انطلاق المباراة