انتهت دوري المحترفين - بلدية المحلة (1)-(1) بترول أسيوط
الإثنين، 28 أكتوبر 2024 - 15:30
كتب : FilGoal
يستضيف بلدية المحلة فريق بترول أسيوط ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري المحترفين.
ويحل بلدية المحلة في المركز الخامس عشر برصيد 3 نقاط من مباراتين، بينما بترول أسيوط في المركز السادس عشر برصيد نقطتين.
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ق74 جووووول لبترول أسيوط
الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق23 جوووووول أول لبلدية المحلة بعد تمريرة رائعة لمحمد قليكس سددها داخل الشباك
انطلاق المباراة
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