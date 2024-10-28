أس: روديجر لا يعاني من أي إصابة.. ولكن مشاركته أمام فالنسيا محل شك

ذكرت جريدة أس أن أنطونيو روديجر مدافع ريال مدريد لا يعاني من أي إصابات، لكن الشكوك تحوم حول إمكانية مشاركته ضد فالنسيا السبت المقبل.

وكشفت جريدة ماركا يوم الأحد أن أنطونيو روديجر ولوكاس فاسكيز أنهيا مباراة الكلاسيكو ضد برشلونة يوم السبت بمشاكل عضلية.

لكن أس ذكرت في تقريرها يوم الثلاثاء أن روديجر لا يعاني من إصابة، فقط حمل عضلي زائد.

وستكون مشاركته أمام فالنسيا السبت المقبل محل شك حتى اللحظة الأخيرة، حسب التقرير.

وأفاد التقرير بأن الشعور العام داخل الفريق الطبي لريال مدريد هو قدرة روديجر على اللعب يوم السبت ضد فالنسيا.

ويستعد ريال مدريد لملاقاة فالنسيا في الجولة 12 من الدوري الإسباني.

وتزايدت متاعب ريال مدريد بعد الخسارة الكبيرة التي تلقاها على يد غريمه برشلونة في ملعب سنتياجو برنابيو، حين أصيب ثنائي الدفاع أنطونيو روديجر ولوكاس فاسكيز خلال اللقاء.

وسحق برشلونة مضيفه وغريمه ريال مدريد بأربعة أهداف دون رد في كلاسيكو الجولة الـ11 من الدوري الإسباني.

مباراة الكلاسيكو كانت ستشهد معادلة ريال مدريد للرقم القياسي في عدد المباريات المتتالية بلا هزيمة في الدوري، والمسجل باسم برشلونة بـ 43 مباراة، قبل أن ينجح برشلونة في حماية رقمه.

سجل رباعية برشلونة روبرت ليفاندوفسكي "هدفين" ولامين يامال ورافينيا.

برشلونة على الصدارة برصيد 30 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن حامل اللقب ريال مدريد الذي تلقى هزيمته الأولى في الموسم، ليصبح أتلتيكو مدريد هو الفريق الوحيد الذي لم يذق الهزيمة حتى الآن في الليجا.

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