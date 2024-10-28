خبر في الجول - بعد الحصول على إذن.. غياب شيكابالا عن تدريبات الزمالك

الإثنين، 28 أكتوبر 2024 - 14:53

كتب : FilGoal

محمود شيكابالا - بعثة الزمالك

غاب محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد فريق الزمالك عن مران اليوم الإثنين.

شيكابالا

النادي : الزمالك

الزمالك

واستأنف الفريق تدريباته اليوم الإثنين على ملعب النادي، استعدادا لانطلاق مسابقة الدوري المصري.

وعلم FilGoal.com أن شيكابالا قد حصل على إذن من الجهاز الفني للغياب عن تدريبات اليوم.

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ويستهل الزمالك مشواره بمواجهة البنك الأهلي، في الأول من نوفمبر المقبل باستاد السلام ضمن مباريات الجولة الأولى لمسابقة الدوري.

وشهد مران اليوم الإثنين انتظام الثلاثي محمد شحاتة ومحمود بنتايك ومحمد السيد، كما شارك سيدي ندياي بعد تعافيه من الإصابة.

ويستعد الزمالك لخوض منافسات الدوري المصري بمواجهة البنك الأهلي في الثامنة من مساء يوم الجمعة.

ويقام دوري هذا الموسم بنظام استثنائي من أجل نهاية الدوري في نهاية مايو المقبل.

وسيتم خوض الدور الأول بشكل طبيعي ثم يتم تقسيم الفرق إلى مجموعتين كل منهما تضم 9 فرق، الأولى للمنافسة على اللقب والثانية لتفادي الهبوط.

ويهبط فريقان فقط إلى دوري المحترفين المصري من الموسم الجاري.

وينطلق الدوري المصري يوم الأربعاء 30 أكتوبر ويختتم يوم 30 مايو، بينما نهاية الدور الأول في 5 مارس.

الزمالك شيكابالا الدوري المصري
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