كأس إنتركونتينينتال - الأهلي يرتدي الزي التقليدي أمام العين

الإثنين، 28 أكتوبر 2024 - 14:29

كتب : حسام نور الدين

زي مباراة الأهلي ضد العين

أسفر الاجتماع الفني لمواجهة الأهلي ضد العين بإرتداء ممثل مصر الزي التقليدي باللون الأحمر.

ويستضيف الأهلي فريق العين الإماراتي في تمام الثامنة غدا الثلاثاء بالمرحلة الثانية من كأس إنتركونتينينتال.

ويتسلم بطل تلك المواجهة، كأس بطولة بطل قارات (إفريقيا - آسيا - المحيط الهاديء).

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وحضر الاجتماع صباح اليوم الإثنين باستاد القاهرة لوضع الترتيبات الخاصة بالمباراة، سمير عدلي المدير الإداري.

ويرتدي الأهلي زيه التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والشراب الأحمر، بينما حارس المرمى يرتدي طاقما من اللون البنفسجي.

أما فريق العين فيرتدي طاقما من اللون الأسود بالكامل ويرتدي حارس مرماه طاقما من اللون اللبني.

وحضر الاجتماع مراقب المباراة من الاتحاد الدولي ومندوبي استاد القاهرة واتحاد الكرة ولجنة المنشطات ومسئولي تقنية كرة القدم، وممثلي حقوق البث والنقل التلفزيوني.

خلال الاجتماع تمت مناقشة كافة الترتيبات اللازمة للمباراة، وموعد وصول الفريقين وطاقم الحكام لأرض الملعب وبدء عمليات الإحماء.

كما تسلم فريق الأهلي على هامش الاجتماع شهادة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بمشاركته في كأس إنتركونتينينتال.

ووصلت بعثة فريق العين الإماراتي إلى مصر استعدادا لمواجهة فريق الأهلي في كأس إنتركونتينينتال بديل كأس العالم للأندية بنظامها السنوي.

وأبلغ نادي العين نظيره الأهلي بتعديل موعد وصوله إلى السادسة صباح يوم الاثنين بدلا من 12 وربع صباحا.

وكان الأهلي قد كشف في بيان رسمي عن تشكيل وفد رسمي من مجلس الإدارة لاستقبال بعثة الفريق الإماراتي.

ويضم الوفد كل من محمد سراج ومحمد الجارحي وحسام غالي أعضاء مجلس الإدارة بالإضافة إلى سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي.

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نظام بطولة إنتركونتينينتال 2024

المرحلة الأولى

تقسم على دورين: لعب العين بطل دوري أبطال آسيا مع أوكلاند سيتي بطل أوقيانوسيا، لتحديد فريق متأهل.

وأقيمت المباراة على ملعب بطل آسيا الذي انتصر بالمباراة.

العين سيواجه الأهلي، لتحديد المتأهل إلى المرحلة الفاصلة.

المرحلة الثانية

سيلعب بطل أمريكا الجنوبية مع باتشوكا بطل أمريكا الشمالية في مباراة واحدة.

وتم تحديد إقامة المباراة في الدوحة.

المرحلة الفاصلة

سيلعب الفائز من المرحلة الأولى مع الثانية في الدوحة يوم 14 ديسمبر 2024.

المباراة النهائية

سيلعب الفائز من المرحلة الفاصلة مع ريال مدريد الفائز بلقب دوري أبطال أوروبا يوم 18 ديسمبر 2024 على استاد لوسيل بالدوحة.

كأس إنتركونتينينتال الأهلي العين
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