رسالة جوميز للاعبي الزمالك بعد خسارة السوبر.. وجلسة مع أحمد سليمان

الإثنين، 28 أكتوبر 2024 - 14:10

كتب : FilGoal

الزمالك - الشرطة الكيني - جوزيه جوميز

وجه البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الزمالك رسالة إلى لاعبيه بعد خسارة السوبر المصري وقبل انطلاق مسابقة الدوري.

واستأنف الفريق تدريباته اليوم الإثنين على ملعب النادي، استعدادا لانطلاق مسابقة الدوري المصري.

ويستهل الزمالك مشواره بمواجهة البنك الأهلي، في الأول من نوفمبر المقبل باستاد السلام ضمن مباريات الجولة الأولى لمسابقة الدوري.

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وعقد جوميز جلسة مطولة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم الإثنين على ملعب النادي، وحرص المدير الفني للفريق على مطالبة اللاعبين بالتركيز خلال الفترة المقبلة، وشدد على غلق صفحة بطولة السوبر المحلي.

أوضح جوميز أن روح الانتصار يجب أن تكون موجودة في مباريات الفريق المقبلة من أجل الفوز في كافة المباريات التي سيخوضها الفريق في الدوري وبطولة كأس الكونفدرالية.

وشدد المدير الفني على أن اللاعبين مطالبين بالقتال في المباريات المقبلة من أجل تحقيق الفوز، خاصة وأن مباريات الدوري تتطلب تجميع أكبر عدد من النقاط في ظل المنافسة القوية والنظام الجديد للمسابقة.

واختتم جوميز حديثه بالتأكيد على ثقته في قدرات اللاعبين على تحقيق الأهداف المطلوبة في الفترة المقبلة والمنافسة على كافة البطولات التي يشارك فيها الفريق.

وحرص أحمد سليمان عضو مجلس الإدارة والمشرف على فريق الكرة التواجد في التدريبات، وتواجد لمؤازرة اللاعبين في التدريبات قبل انطلاق الدوري.

وعقد سليمان جلسة مع جوميز من أجل الاطمئنان على الفريق ومعرفة احتياجاته خلال الفترة المقبلة.

ويستعد الزمالك لخوض منافسات الدوري المصري بمواجهة البنك الأهلي في الثامنة من مساء يوم الجمعة.

ويقام دوري هذا الموسم بنظام استثنائي من أجل نهاية الدوري في نهاية مايو المقبل.

وسيتم خوض الدور الأول بشكل طبيعي ثم يتم تقسيم الفرق إلى مجموعتين كل منهما تضم 9 فرق، الأولى للمنافسة على اللقب والثانية لتفادي الهبوط.

ويهبط فريقان فقط إلى دوري المحترفين المصري من الموسم الجاري.

وينطلق الدوري المصري يوم الأربعاء 30 أكتوبر ويختتم يوم 30 مايو، بينما نهاية الدور الأول في 5 مارس.

الدوري المصري الزمالك أحمد سليمان
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