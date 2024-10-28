مران الزمالك - انتظام ثلاثي الفريق في التدريبات الجماعية.. وتعافي ندياي من الإصابة

انتظم ثلاثي الزمالك محمد شحاتة ومحمود بنتايك ومحمد السيد في التدريبات الجماعية للفريق.

محمود بنتايك النادي : الزمالك الزمالك

واستأنف الفريق تدريباته اليوم الإثنين على ملعب النادي، استعدادا لانطلاق مسابقة الدوري المصري.

ويستهل الزمالك مشواره بمواجهة البنك الأهلي، في الأول من نوفمبر المقبل باستاد السلام ضمن مباريات الجولة الأولى لمسابقة الدوري.

وكان الثنائي محمد شحاتة ومحمود بنتايك يعاني من إجهاد عضلي على خلفية مواجهة السوبر المصري.

بينما عانى محمد السيد من إصابة في الرأس بعد اصطدام قوي مع يوسف أيمن مدافع فريق الأهلي.

كما تعافى المهاجم السنغالي الشاب سيدي ندياي من الإصابة التي لحقت به وكانت عبارة عن كدمة في وجه القدم.

وانتظم ندياي بصورة طبيعية في التدريبات الجماعية بعدما تعافى بشكل نهائي من الإصابة.

بينما أدى محمد عبد الشافي ظهير أيسر الفريق تدريبات تأهيلية خاصة على هامش مران اليوم الإثنين.

ويتم تجهيز عبد الشافي تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق من أجل المشاركة في التدريبات الجماعية، بعدما سبق وخضع اللاعب لجراحة الرباط الصليبي.

ويستعد الزمالك لخوض منافسات الدوري المصري بمواجهة البنك الأهلي في الثامنة من مساء يوم الجمعة.

ويقام دوري هذا الموسم بنظام استثنائي من أجل نهاية الدوري في نهاية مايو المقبل.

وسيتم خوض الدور الأول بشكل طبيعي ثم يتم تقسيم الفرق إلى مجموعتين كل منهما تضم 9 فرق، الأولى للمنافسة على اللقب والثانية لتفادي الهبوط.

ويهبط فريقان فقط إلى دوري المحترفين المصري من الموسم الجاري.

وينطلق الدوري المصري يوم الأربعاء 30 أكتوبر ويختتم يوم 30 مايو، بينما نهاية الدور الأول في 5 مارس.