كأس إنتركونتينينتال - العين يعلن قائمته لمواجهة الأهلي

أعلن نادي العين الإماراتي قائمة الفريق التي ستواجه الأهلي في كأس إنتركونتينينتال يوم الثلاثاء.

ويستضيف الأهلي فريق العين الإماراتي في تمام الثامنة من مساء الثلاثاء بالمرحلة الثانية من كأس إنتركونتينينتال.

وتواجد المهاجم المغربي سفيان رحيمي على رأس القائمة التي أعلنها النادي الإماراتي يوم الاثنين.

وتضم القائمة 26 لاعبا، بواقع 3 حراس و8 مدافعين، و8 في وسط، و7 مهاجمين.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: خالد عيسى - حسن ساني - محمد بوسندة

الدفاع: خالد الهاشمي - كوامي أوتون - ميشيل - فابيو كاردوسو - إيريك - خالد بطي

الوسط: بندر الأحبابي - فيليبي سالوموني - بارك يونج - أحمد برمان - يحيى نادر - ماتياس بالاسيوس - عبدول تراوري - جينو إنفانتينو - كاكو - خالد البلوشي - ماتياس سيجوفيا - محمد عباس

الهجوم: ماتيو سانابريا - لابا كودجو - محمد عوض الله - سيكو بابا - سفيان رحيمي

ووصلت بعثة فريق العين الإماراتي إلى مصر استعدادا لمواجهة فريق الأهلي في كأس إنتركونتينينتال بديل كأس العالم للأندية بنظامها السنوي.

ويتسلم بطل تلك المواجهة، كأس بطولة بطل قارات (إفريقيا - آسيا - المحيط الهاديء).

وكشفت قناة أبوظبي الرياضية عن لقطات وصول بعثة فريق العين إلى مطار القاهرة.

وأبلغ نادي العين نظيره الأهلي بتعديل موعد وصوله إلى السادسة صباح يوم الاثنين بدلا من 12 وربع صباحا.

وكان الأهلي قد كشف في بيان رسمي عن تشكيل وفد رسمي من مجلس الإدارة لاستقبال بعثة الفريق الإماراتي.

ويضم الوفد كل من محمد سراج ومحمد الجارحي وحسام غالي أعضاء مجلس الإدارة بالإضافة إلى سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي

نظام بطولة إنتركونتينينتال 2024

المرحلة الأولى

تقسم على دورين: لعب العين بطل دوري أبطال آسيا مع أوكلاند سيتي بطل أوقيانوسيا، لتحديد فريق متأهل.

وأقيمت المباراة على ملعب بطل آسيا الذي انتصر بالمباراة.

العين سيواجه الأهلي، لتحديد المتأهل إلى المرحلة الفاصلة.

المرحلة الثانية

سيلعب بطل أمريكا الجنوبية مع باتشوكا بطل أمريكا الشمالية في مباراة واحدة.

وتم تحديد إقامة المباراة في الدوحة.

المرحلة الفاصلة

سيلعب الفائز من المرحلة الأولى مع الثانية في الدوحة يوم 14 ديسمبر 2024.

المباراة النهائية

سيلعب الفائز من المرحلة الفاصلة مع ريال مدريد الفائز بلقب دوري أبطال أوروبا يوم 18 ديسمبر 2024 على استاد لوسيل بالدوحة.