جمباز - بعمر 22 عاما.. حبيبة مرزوق تعلن اعتزالها

الإثنين، 28 أكتوبر 2024 - 12:49

كتب : FilGoal

حبيبة مرزوق في منافسات الشريط للجمباز الإيقاعي

أعلنت حبيبة مرزوق لاعبة مصر في الجمباز الإيقاعي اعتزالها اللعبة بعمر 22 عاما فقط.

وسبق وأن شاركت حبيبة في دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو 2020.

ونشرت حبيبة مرزوق اعتزالها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام.

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تعد حبيبة مرزوق من أفضل المواهب الصاعدة في الرياضة المصرية، إذ بدأت ممارسة لعبة الجمباز الإيقاعي في سن مبكرة بعمر 3 سنوات بنادي وادى دجلة.

ونجح ذلك في إعداد اللاعبة لتفوز معه بعدد كبير من الألقاب المحلية، لتستحق الانضمام للمنتخب، وتمثيل مصر في بطولات قارية ودولية كبرى.

أما على المستوى القاري، نجحت حبيبة مرزوق مع المنتخب في الفوز بـ 3 ميداليات ذهبية في البطولات الأفريقية من أصل 4 بطولات شاركت بها.

أما على المستوى الدولي حصدت ميداليتين برونزيتين في منافسات أداة الطوق والصولجان في بطولة كرواتيا الدولية العام 2019، وبرونزية بطولة لوكسمبورغ.

كما شاركت حبيبة مرزوق في أولمبياد طوكيو 2021، ومؤخرا قدمت عرضا بالزي والموسيقي المستوحاة من الحضارة الفرعونية في بطولة كأس العالم الأخيرة في إسبانيا، ولاقى ترحيب وصدى واسع عالميًا.

إضافة إلى إنجازاتها الرياضية، سبق اختيار حبيبة مرزوق من الأمم المتحدة لتصبح سفيرة لإحدى مبادراتها المعنية بتنمية مهارات الشباب في العالم، وربطهم بفرص التوظيف، كما اختارتها منظمة "اليونيسيف" سفيرة لحملة "السكر بره" للتوعية بمخاطر مرض السكري.

جمباز حبيبة مرزوق
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