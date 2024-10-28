NBA - إصابة ستيفن كيري

الإثنين، 28 أكتوبر 2024 - 12:33

كتب : FilGoal

ستيفن كيري

أصيب ستيفن كيري نجم جولدن ستيت واريورز خلال لقاء فريقه ضد لوس أنجلوس كليبرز.

وانتهت المباراة بخسارة واريورز بنتيجة 104-112.

وفشلت محاولات كيري في استئناف اللقاء بعدما أصيب في كاحل قدمه اليسرى، خلال الربع الثالث من اللقاء.

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ودخل كيري الملعب في الربع الرابع قبل أن يخرج مجددا بعد 13 ثانية بسبب الالتواء في الكاحل.

وغادر ستيفن كيري إلى غرفة خلع الملابس وهو يعرج.

وخرج كيري البالغ من العمر 36 عاما بعدما سجل 18 نقطة، منها 4 ثلاثيات.

وقال ستيف كير مدرب جولدن ستيت واريورز إن اللاعب سيخضع للكشف بالرنين المغناطيسي.

ستيفن كيري NBA
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