NBA - إصابة ستيفن كيري
الإثنين، 28 أكتوبر 2024 - 12:33
كتب : FilGoal
أصيب ستيفن كيري نجم جولدن ستيت واريورز خلال لقاء فريقه ضد لوس أنجلوس كليبرز.
وانتهت المباراة بخسارة واريورز بنتيجة 104-112.
وفشلت محاولات كيري في استئناف اللقاء بعدما أصيب في كاحل قدمه اليسرى، خلال الربع الثالث من اللقاء.
ودخل كيري الملعب في الربع الرابع قبل أن يخرج مجددا بعد 13 ثانية بسبب الالتواء في الكاحل.
وغادر ستيفن كيري إلى غرفة خلع الملابس وهو يعرج.
وخرج كيري البالغ من العمر 36 عاما بعدما سجل 18 نقطة، منها 4 ثلاثيات.
وقال ستيف كير مدرب جولدن ستيت واريورز إن اللاعب سيخضع للكشف بالرنين المغناطيسي.
نرشح لكم
دوري NBA – انطلاقة ليكرز المميزة مستمرة.. وفوز مثير لـ كليبرز على دنفر NBA - ليبرون جيمس يلعب مع ابنه ويكتب التاريخ ستيف كيري يمُطر باريس بالثلاثيات وأمريكا تحصد ذهبية سلة الأولمبياد ضد فرنسا أولمبياد باريس - سلة.. أمريكا تسحق البرازيل وتضرب موعدا مع صربيا في نصف النهائي أولمبياد باريس - ليبرون جيمس يحمل علم الولايات المتحدة في حفل الافتتاح دوري NBA – ليلعب مع ابنه.. ليبرون جيمس يجدد تعاقده مع ليكرز دوري NBA - نهاية حقبة واريورز التاريخية.. كلاي تومسون يترك كيري ويزامل لوكا في دالاس جايسون تايتوم يمدد تعاقده مع بوسطن مقابل أكبر راتب في تاريخ NBA