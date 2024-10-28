رجب بكار يعلن اعتزاله كرة القدم

أعلن رجب بكار ظهير أيمن طلائع الجيش السابق اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي.

رجب بكار النادي : معتزل

وكان طلائع الجيش آخر فريق لعب له رجب بكار في الدوري المصري.

ولم ينضم بكار إلى أي فريق منذ صيف 2022 بعد رحيله عن طلائع الجيش.

وكتب رجب بكار عبر حسابه الشخصي: "بعد المشاركة فيما يقارب من 300 مباراة في الدوري والكأس وإفريقيا وتمثيل العديد من الأندية ومنتخب مصر مع حسام البدري".

وتابع "وبعد الغياب عن الملاعب طوال الفترة الماضية أعلن اليوم اعتزالي بشكل نهائي".

وسبق وأن لعب رجب بكرا لأندية إنبي والداخلية وسموحة وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا وأخيرا طلائع الجيش.

ويبلغ رجب بكار من العمر 33 عاما ولعب في مركز الظهير الأيمن.

وخاض بكار أكثر من 160 مباراة في الدوري المصري مع مختلف الأندية.

وسبق له اللعب في منافسات الكونفدرالية مع فريقي سموحة وبيراميدز.