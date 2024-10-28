مواعيد الإثنين 28 أكتوبر 2024.. حفل الكرة الذهبية

تنطلق مساء اليوم الإثنين الموافق 28 أكتوبر 2024 مراسم حفل توزيع جائزة الكرة الذهبية.

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الكرة الذهبية

تنطلق مراسم حفل توزيع الكرة الذهبية "البالون د'ور" في تمام التاسعة من مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

ويقام الحفل على مسرح "دو شاتليه" في مدينة باريس عاصمة فرنسا.

ويذاع الحفل عبر قناة بي إن سبورتس الإخبارية.

دوري المحترفين

تستأنف مباريات الجولة الرابعة من مسابقة دوري المحترفين المصري بخمسة لقاءات.

ويلعب أسوان ضد القناة، وبروكسي أمام لافيينا وديروط ضد الداخلية بينما بلدية المحلة أمام بترول أسيوط.

وتقام المباريات الأربعة في الثالثة والنصف عصرا.

وتختتم مباريات اليوم بمواجهة بين وادي دجلة والسكة الحديد مودرن في تمام السادسة مساء على استاد السلام.

كأس ملك السعودية

تنطلق منافسات ثمن نهائي كأس ملك السعودية بثلاث مباريات اليوم الإثنين.

ويحل الشباب ضيفا على الرياض الساعة 5 و50 دقيقة في افتتاح ثمن النهائي.

بينما يستضيف اتحاد جدة فريق الجندل في الثامنة والنصف مساء.

وفي نفس التوقيت يلعب الوحدة ضد القادسية بختام مباريات اليوم في المسابقة.

كرة سلة

يستهل فريق سيدات الأهلي مشواره في التصفيات المؤهلة لبطولة إفريقيا أمام فريق فيانا كوينز التنزاني.

ويقام اللقاء في تمام السابعة مساء ويذاع عبر قناة الاتحاد الدولي على يوتيوب.