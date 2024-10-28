كأس إنتركونتينينتال - وصول بعثة العين إلى مصر استعدادا لمواجهة الأهلي

وصلت بعثة فريق العين الإماراتي إلى مصر استعدادا لمواجهة فريق الأهلي في كأس إنتركونتينينتال بديل كأس العالم للأندية بنظامها السنوي.

ويستضيف الأهلي فريق العين الإماراتي في تمام الثامنة غدا الثلاثاء بالمرحلة الثانية من كأس إنتركونتينينتال.

ويتسلم بطل تلك المواجهة، كأس بطولة بطل قارات (إفريقيا - آسيا - المحيط الهاديء).

وكشفت قناة أبوظبي الرياضية عن لقطات وصول بعثة فريق العين إلى مطار القاهرة.

وأبلغ نادي العين نظيره الأهلي بتعديل موعد وصوله إلى السادسة صباح اليوم الإثنين بدلا من 12 وربع صباحا.

وكان الأهلي قد كشف في بيان رسمي عن تشكيل وفد رسمي من مجلس الإدارة لاستقبال بعثة الفريق الإماراتي.

ويضم الوفد كل من محمد سراج ومحمد الجارحي وحسام غالي أعضاء مجلس الإدارة بالإضافة إلى سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي.

نظام بطولة إنتركونتينينتال 2024

المرحلة الأولى

تقسم على دورين: لعب العين بطل دوري أبطال آسيا مع أوكلاند سيتي بطل أوقيانوسيا، لتحديد فريق متأهل.

وأقيمت المباراة على ملعب بطل آسيا الذي انتصر بالمباراة.

العين سيواجه الأهلي، لتحديد المتأهل إلى المرحلة الفاصلة.

المرحلة الثانية

سيلعب بطل أمريكا الجنوبية مع باتشوكا بطل أمريكا الشمالية في مباراة واحدة.

وتم تحديد إقامة المباراة في الدوحة.

المرحلة الفاصلة

سيلعب الفائز من المرحلة الأولى مع الثانية في الدوحة يوم 14 ديسمبر 2024.

المباراة النهائية

سيلعب الفائز من المرحلة الفاصلة مع ريال مدريد الفائز بلقب دوري أبطال أوروبا يوم 18 ديسمبر 2024 على استاد لوسيل بالدوحة.