خالد حسين يكشف موعد مباراة اعتزاله أمام الزمالك

الإثنين، 28 أكتوبر 2024 - 03:28

كتب : FilGoal

الزمالك

كشف خالد حسين نجم نادي النصر الليبي السابق عن موعد ومكان إقامة مباراة اعتزاله التي يشارك فيها نادي الزمالك.

وقال حسين في تصريحاته لقناة دي إم سي: "مباراة الاعتزال ستكون يوم 5 نوفمبر على ملعب شهداء بنينا في بنغازي".

وكشف "أرضية الملعب من النجيل الصناعي ولعب عليه محمد صلاح مع منتخب مصر من قبل".

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وأضاف "أتشرف بلعب المباراة أمام الزمالك أحد أكبر أندية إفريقيا والوطن العربي. له مكانة خاصة لدينا وكذلك أنا أشجع الزمالك.

وأوضح "كان من المقرر أن أقيم مباراة اعتزالي في 2013 ولكن الظروف التي جرت في ليبيا منعت ذلك".

وتابع "أشكر كل من تذكرني وكرمني خلال تلك الفترة. لعبت في نادي النصر منذ عام 1987 وتدرجت في المراحل السنية حتى وصلت للفريق الأول عام 1997".

وكشف نادي النصر الليبي عن استضافة مواجهة بطل ليبيا أمام بطل السوبر الإفريقي في مهرجان الاعتزال.

وأشار نادي النصر الليبي إلى الإعلان عن تفاصيل أكثر خلال الفترة المقبلة.

وكتب نادي النصر عبر حسابه الرسمي:

"برعاية سيادة الفريق ركن خالد خليفة حفتر، بطل ليبيا -النصر- يواجه بطل السوبر الإفريقي -الزمالك- في مواجهة اعتزال رمز الوفاء خالد حسين.. انتظروا تفاصيل أكثر".

ويبلغ خالد حسين الترهوني الشهير بـ "كمونة" 47 عاما وكان قد اعتزل في عام 2014.

ولعب الترهوني 23 مباراة مع منتخب ليبيا خلال الفترة من 1999 إلى 2010.

وكان خالد حسين يشغل مركز الوسط، ولعب لفريق النصر الليبي خلال الفترة من 1996 وحتى 2012.

وتوج بلقب كأس ليبيا ثلاث مرات مع النصر الليبي أعوام 1997 و2003 و2010.

الزمالك خالد حسين
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