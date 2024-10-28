لم يكافحوا.. مارسيليا يسقط أمام باريس سان جيرمان في كلاسيكو فرنسا بثلاثية

الإثنين، 28 أكتوبر 2024 - 01:21

كتب : FilGoal

باريس سان جيرمان - مارسيليا

انتصر باريس سان جيرمان على مارسيليا بنتيجة 3-0 في كلاسيكو فرنسا في الجولة 9 من الدوري الفرنسي في لقاء أقيم على ملعب فيلودروم.

اللقاء الذي أقيم في جنوب فرنسا، رفع خلاله جمهور مارسيليا لافتة تحمل صورة فابريزو رافانيلي وبيير دوكروك خلال مواجهة جمعت الفريقين في 1997 وكتبوا تحته: "كافحوا من أجل مارسليا".

لكن لاعبو مارسيليا لم يكافحوا على أرض الملعب بالشكل الكافي وخسروا بنتيجة 3-0.

البرتغالي جواو نيفيس تقدم في الدقيقة 7 لباريس.

وفي الدقيقة 20 تعرض المغربي أمين حارت للطرد في مباراته رقم 100 مع مارسيليا.

وزاد لياندرو باليردي من مشاكل مارسيليا بإضافة الهدف الثاني لباريس بالخطأ في مرماه في الدقيقة 29.

وقبل 5 دقائق على نهاية الشوط الأول سجل برادلي باركولا ثالث الأهداف لبطل الدوري.

الشوط الثاني لم يشهد أي جديد لتنتهي المباراة بفوز اعتيادي للعملاق الباريسي.

الفوز رفع رصيد باريس سان جيرمان لـ 23 نقطة في الصدارة مستفيدا من سقوط موناكو أمام نيس في فخ الخسارة.

بينما ظل مارسيليا ثالثا برصيد 17 نقطة بعدما كان يمني النفس لمقارعة باريس وموناكو على القمة لتتأجل لإشعار آخر.

باريس سان جيرمان مارسيليا الدوري الفرنسي
نرشح لكم
روما يسقط بخماسية أمام فيورنتينا موتا: كان بإمكان إنتر قتل المباراة.. وواجهنا صعود وهبوط في الأداء إنزاجي: كان من الممكن أن نفوز على يوفنتوس بـ8 أهداف.. وإحصائية تشرح الأخطاء بوخوم يدفع الضريبة.. بايرن ميونيخ يمحو أحزان الأبطال بخماسية ريمونتادا لكل فريق ورقم تاريخي.. إنتر يتعادل مع يوفنتوس في مباراة مجنونة الدوري الألماني – بمشاركة مرموش.. فرانكفورت يفلت من الهزيمة أمام يونيون برلين الدوري الفرنسي - نانت يسقط أمام ستراسبورج بثلاثية في أول مشاركة كاملة لـ مصطفى محمد بهدف قاتل من صلاح.. تعادل مثير بين أرسنال وليفربول في مصلحة سيتي
أخر الأخبار
خالد حسين يكشف موعد مباراة اعتزاله أمام الزمالك 46 دقيقة | الدوري المصري
"لم يخبرني أحد أني حر".. محمد طارق يكشف سبب هجومه على مسؤولي الزمالك 56 دقيقة | الدوري المصري
مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول حقيقة تأخر وصول العين الإماراتي ساعة | الكرة المصرية
نهاية تقترب لقصة تاريخية.. 10 محطات في مسيرة معلول الذهبية مع الأهلي ساعة | الدوري المصري
لم يكافحوا.. مارسيليا يسقط أمام باريس سان جيرمان في كلاسيكو فرنسا بثلاثية 2 ساعة | الكرة الأوروبية
روما يسقط بخماسية أمام فيورنتينا 3 ساعة | الكرة الأوروبية
كأس إنتركونتينينتال - في الجول يكشف قائمة الأهلي لمباراة العين.. انضمام الساعي وداري وكهربا 3 ساعة | كأس العالم للأندية
موتا: كان بإمكان إنتر قتل المباراة.. وواجهنا صعود وهبوط في الأداء 4 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول ماذا سيحدث في حالة انسحاب الزمالك من السوبر 2 خبر في الجول - طلب مصري بتقديم موعد جلسة محاكمة ثلاثي الزمالك في الإمارات 3 في الجول يكشف كواليس محاكمة ثلاثي الزمالك المحتجز في الإمارات 4 بعد احتجازه في الإمارات.. مصطفى شلبي: شكرا على كرم الضيافة