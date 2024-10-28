لم يكافحوا.. مارسيليا يسقط أمام باريس سان جيرمان في كلاسيكو فرنسا بثلاثية

انتصر باريس سان جيرمان على مارسيليا بنتيجة 3-0 في كلاسيكو فرنسا في الجولة 9 من الدوري الفرنسي في لقاء أقيم على ملعب فيلودروم.

اللقاء الذي أقيم في جنوب فرنسا، رفع خلاله جمهور مارسيليا لافتة تحمل صورة فابريزو رافانيلي وبيير دوكروك خلال مواجهة جمعت الفريقين في 1997 وكتبوا تحته: "كافحوا من أجل مارسليا".

لكن لاعبو مارسيليا لم يكافحوا على أرض الملعب بالشكل الكافي وخسروا بنتيجة 3-0.

"قاتلوا من أجل أولمبيك مارسيليا" الأجواء نارية في كلاسيكو فرنسا 🔥 جماهير مارسيليا تستعين بواقعة فابريزيو رافانيلي وبيري دوكروك في التيفو الخاص بالمباراة 💥 pic.twitter.com/6X15mjMRUL — FilGoal (@FilGoal) October 27, 2024

البرتغالي جواو نيفيس تقدم في الدقيقة 7 لباريس.

وفي الدقيقة 20 تعرض المغربي أمين حارت للطرد في مباراته رقم 100 مع مارسيليا.

وزاد لياندرو باليردي من مشاكل مارسيليا بإضافة الهدف الثاني لباريس بالخطأ في مرماه في الدقيقة 29.

وقبل 5 دقائق على نهاية الشوط الأول سجل برادلي باركولا ثالث الأهداف لبطل الدوري.

الشوط الثاني لم يشهد أي جديد لتنتهي المباراة بفوز اعتيادي للعملاق الباريسي.

الفوز رفع رصيد باريس سان جيرمان لـ 23 نقطة في الصدارة مستفيدا من سقوط موناكو أمام نيس في فخ الخسارة.

بينما ظل مارسيليا ثالثا برصيد 17 نقطة بعدما كان يمني النفس لمقارعة باريس وموناكو على القمة لتتأجل لإشعار آخر.