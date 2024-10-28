روما يسقط بخماسية أمام فيورنتينا

سقط روما بخماسية مدوية مقابل هدف في الدوري الإيطالي على ملعب أرتميو فرانكي في الجولة التاسعة أمام فيورنتينا.

وتعد تلك أكبر خسارة لروما أمام فيورنتينا منذ السقوط في كأس إيطاليا عام 2017 بنتيجة 7-1.

لأول مرة يسجل فيورنتينا 5 أهداف أو أكثر في مباراتين متتاليتين بالدوري الإيطالي منذ ديسمبر 1997.

وتوقف رصيد روما عند 10 نقاط ودون في آخر 3 جولات بالمركز الـ 11.

بينما يحتل فيورنتينا المركز الرابع برصيد 16 نقطة بفارق 6 نقط عن نابولي المتصدر.

وصف المباراة

وتقدم الفيولا بهدف مبكر لمويس كين في الدقيقة 9.

وأضاف لوكاس بيلتران هدف البنفسجي الثاني من علامة الجزاء في الدقيقة 17.

وقلص مانو كوني الفارق في الدقيقة 39 بعد 7 دقائق من مشاركته كبديل.

لكن مويس كين عاد وسجل من جديد في الدقيقة 41 وأنهى الشوط الأول بنتيجة 3-1 لأصحاب الأرض.

وفي الشوط الثاني سجل إدواردو بوفي رابع أهداف البنفسجي.

وزاد ماريو هيرموسو من متاعب كتيبة إيفان يوريتش بتعرضه للطرد إثر الحصول على إنذار ثانٍ.

وشارك ماتس هوملز لأول مرة بقميص الذئاب في الدقيقة 67.

لكن مشاركة هوملز الأولى جاءت سلبية فسجل بالخطأ في مرماه في الدقيقة 71 لتصبح النتيجة 5-1.

وسيلتقي روما مع تورينو يوم الخميس المقبل في الجولة العاشرة، فيما سيحل فيورنتينا ضيفا على جنوى بنفس اليوم.