كأس إنتركونتينينتال - في الجول يكشف قائمة الأهلي لمباراة العين.. انضمام الساعي وداري وكهربا

اصطحب مارسيل كولر المدير الفني للأهلي المدافع المغربي أشرف داري لقائمة فريقه لمواجهة العين الإماراتي.

ويلعب الأهلي ضد العين الإماراتي غدا الثلاثاء، في دور الـ8 لكأس إنتركونتينينتال وتقام المباراة في استاد القاهرة.

وعلم FilGoal.com أن كولر ضم 23 لاعبا لقائمة الأهلي الأقرب للمباراة.

وشهدت القائمة انضمام أشرف داري بعد تعافيه من الإصابة، وأيضا عمر الساعي القادم للأحمر في الانتقالات الماضية.

بالإضافة إلى محمود عبد المنعم "كهربا" بعد عودته للتدريبات من جديد.

وجاءت قائمة الأهلي وفقا لما علمه FilGoal.com كالآتي:

المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - حمزة علاء

الدفاع: عمر كمال - أشرف داري - ياسر إبراهيم - رامي ربيعة - يحيى عطية الله - كريم الدبيس

الوسط: أكرم توفيق - أحمد نبيل "كوكا" - مروان عطية - عمرو السولية - أفشة - إمام عاشور - عمر الساعي - كريم وليد

الهجوم: حسين الشحات - رضا سليم - بيرسي تاو – طاهر محمد – وسام أبو علي – كهربا

وستضم البطولة أبطال القارات وتُختتم بمباراة نهائية في ملعب محايد بين الفائز من دوري أبطال أوروبا، والفائز في مباراة فاصلة بين القارات الـ 5 الأخرى.

نظام بطولة إنتركونتينينتال 2024

المرحلة الأولى

تقسم على دورين: لعب العين بطل دوري أبطال آسيا مع أوكلاند سيتي بطل أوقيانوسيا، لتحديد فريق متأهل.

وأقيمت المباراة على ملعب بطل آسيا الذي انتصر بالمباراة.

العين سيواجه الأهلي، لتحديد المتأهل إلى المرحلة الفاصلة.

المرحلة الثانية

سيلعب بطل أمريكا الجنوبية مع باتشوكا بطل أمريكا الشمالية في مباراة واحدة.

وتم تحديد إقامة المباراة في الدوحة.

المرحلة الفاصلة

سيلعب الفائز من المرحلة الأولى مع الثانية في الدوحة يوم 14 ديسمبر 2024.

المباراة النهائية

سيلعب الفائز من المرحلة الفاصلة مع ريال مدريد الفائز بلقب دور