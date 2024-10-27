موتا: كان بإمكان إنتر قتل المباراة.. وواجهنا صعود وهبوط في الأداء

أقر تياجو موتا المدير الفني لـ يوفنتوس أن إنتر ميلان كان بإمكانه قتل المباراة، لكن لم يفعل ذلك.

وتعادل إنتر ميلان مع يوفنتوس بأربعة أهداف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما في الجولة التاسعة ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وقال المدرب الإيطالي لشبكة سكاي سبورت: "تأخرنا بركلتي جزاء في مواقف معقدة، لكننا أبقينا أنفسنا في المباراة، وبطبيعة الحال، أصبح الأمر أكثر صعوبة بعد الهدف الرابع".

وأضاف "لعب إنتر بشكل جيد وسنحت له الفرص لقتل المباراة بعد الهدف الرابع، لكن لم يفعل ذلك".

وأكمل "يجب أن نحلل هذه المباراة، لأنها شهدت الكثير من الصعود والهبوط، ولكن هذه مباراة يجب أن نكون فيها بكامل قوتنا لمدة 94 دقيقة، وليس هذا الصعود والهبوط في الأداء".

وأنهى حديثه قائلا: "يمكننا التحسن في العديد من الجزئيات، كل مباراة مختلفة، لكن عانينا في الدفاع ضد إنتر، بصرف النظر عن كوننا أمام فريق هجومي قوي يتمتع بجودة كبيرة".

وبهذا التعادل وصل النيراتزوري للنقطة 18 في جدول ترتيب الدوري الإيطالي.

ووصل البيانكونيري للنقطة 17 في المركز الثالث.

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