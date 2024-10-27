بعد إعلان رمضان.. من هو عماد فاروق المعد النفسي الجديد لـ الأهلي

أعلن محمد رمضان المدير الرياضي لـ الأهلي موعد بدء عماد فاروق لمهمة المعد النفسي لفريق كرة القدم في النادي.

ورحل أحمد أبو الوفا عن منصبه كطبيب نفسي من فريق كرة القدم بالأهلي في أغسطس الماضي بعدما تولى المهمة لمدة موسم ونصف.

وقال محمد رمضان المدير الرياضي لـ الأهلي عبر قناة النادي: "عماد فاروق نجم الكرة الطائرة السابق سينضم للجهاز الإداري للأهلي كمعد نفسي للفريق".

وأضاف "فاروق حصل على دكتوراة في علم النفس الرياضي والاجتماعي، ولديه مراكز في هذا التخصص".

وأوضح "عقد جلسة مع مارسيل كولر، وأبدى السويسري سعادته من شخصيته".

وأكمل "فضلت فاروق عن البقية لأنه مارس اللعبة عمليا، وهو يعرف ما هو توتر المباراة كونه درس وعمل في اللعبة، وهو ما أفضله لأن تخصصه ليس أكاديميا فقط".

وأردف "سيبدأ عمله من بعد مباراة العين في الفترة المقبلة".

من هو عماد فاروق؟

بدأ مسيرته بعمر 11 عاما في نادي الغابة ومارس الكرة الطائرة بالصدفة رفقة أصدقائه، وبعد إلغاء اللعبة في النادي قرر الانتقال لنادي الطيران.

ومن عمر الـ 16 بدأ تمثيل المنتخبات الوطنية في الكرة الطائرة، حصل على جائزة أفضل لاعب في مصر وهو يرتدي قميص نادي الطيران.

انتقل للأهلي في تسعينيات القرن الماضي وحقق معه العديد من الألقاب، وكذلك منتخب مصر.

في 2012 ترشح لانتخابات مجلس إدارة اتحاد الكرة الطائرة.

تولى منصب عضو اللجنة المؤقتة في النادي الأهلي في 2014 برئاسة عادل هيكل، بعد حل مجلس حسن حمدي، لكن سرعان ما رحل عقب إيقاف عمل اللجنة آنذاك.

في أبريل الماضي حظي بتكريم من النادي الأهلي على هامش مواجهة إسبوار الكونغولي ضمن منافسات دور الـ 16 من بطولة إفريقيا رفقة العديد من الأسماء التي ارتدت قميص الفريق.

في مايو الماضي استعان اتحاد الكرة الطائرة بفاروق "خبير علم النفس الرياضي" للمشاركة في الدراسة الدولية لمدربي الكرة الطائرة والتي أقيمت في مصر.