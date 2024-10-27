إنزاجي: كان من الممكن أن نفوز على يوفنتوس بـ8 أهداف.. وإحصائية تشرح الأخطاء

يرى سيموني إنزاجي المدير الفني لـ إنتر ميلان أن فريقه كان بإمكانه الفوز على يوفنتوس بثمانية أهداف.

وتعادل إنتر ميلان مع يوفنتوس بأربعة أهداف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما في الجولة التاسعة ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وقال المدرب الإيطالي لشبكة سكاي سبورت: "أنا غاضب جدا من النتيجة، سنحلل الأربعة أهداف، من الممكن تسديد 4 مرات، لكن لا يمكن أن تستقبلهم جميعا في شباكك".

وأضاف "كان من الممكن أن يستقبل يوفنتوس 7-8 أهداف بعدما استقبل هدفا واحدا قبل مباراتنا، حاولنا كثيرا بعد هدف كينان يلديز الرابع، لكن ارتكبنا العديد من الأخطاء".

وأكمل "اللاعبون يشعرون بالحزن في غرفة تغيير الملابس، لكن يجب أن نبدأ من جديد".

وواصل "قوة يوفنتوس الرئيسية تكمن في الدفاع وبالرغم من ذلك صنعنا العديد من الفرص للتسجيل".

وأنهى حديثه قائلا: "سدد يوفنتوس 4 مرات على المرمى وسجلهم جميعا، لذلك عندما تكون الإحصائية ناجحة بالنسبة لهم 100%، فهذا يعني أننا نفعل شيئا خاطئا".

وبهذا التعادل وصل النيراتزوري للنقطة 18 في جدول ترتيب الدوري الإيطالي.

ووصل البيانكونيري للنقطة 17 في المركز الثالث.