بمشاركة كاملة لـ عبد القادر.. قطر يخسر برباعية من العربي
الأحد، 27 أكتوبر 2024 - 23:04
كتب : FilGoal
خسر فريق قطر من منافسه العربي بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثامنة ضمن منافسات دوري نجوم قطر.
أحمد عبد القادر
النادي : نادي قطر
وسجل أهداف العربي كل من يوسف المساكني (2) ورودري سانشيز ويزن النعيمات
وعلى الجانب الآخر أحرز جاسم جابر لاعب العربي بالخطأ في مرماه لصالح فريق قطر.
وشارك الدولي المصري أحمد عبد القادر لاعب قطر في المباراة بشكل كامل.
وحصل بدر بانون على ركلة جزاء إلا أن تقنية الفيديو ألغتها في الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.
وفاز فريق قطر في مباراتين فقط وتعادل مرة وخسر 5 مرات.
وتمكن قطر من تسجيل 9 أهداف، بينما استقبلت شباكه 22 هدفا.
وإجمالا لعب عبد القادر مع قطر 5 مباريات في جميع البطولات وسجل هدفين ولم يصنع.
وبهذا الفوز وصل العربي للنقطة العاشرة محتلا المركز التاسع في جدول ترتيب دوري نجوم قطر.
وعلى الجانب الآخر تجمد رصيد قطر عند النقطة السابعة في المركز الـ11 أي قبل الأخير.
أهداف المباراة|
العربي 4 - 1 نادي قطر#دوري_نجوم_أريدُ#قنوات_الكاس || #منصة_شوف pic.twitter.com/Wpl0YDgZeo— قنوات الكاس (@AlkassTVSports) October 27, 2024