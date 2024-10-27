بمشاركة كاملة لـ عبد القادر.. قطر يخسر برباعية من العربي

الأحد، 27 أكتوبر 2024 - 23:04

كتب : FilGoal

أحمد عبد القادر - قطر - العربي

خسر فريق قطر من منافسه العربي بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثامنة ضمن منافسات دوري نجوم قطر.

وسجل أهداف العربي كل من يوسف المساكني (2) ورودري سانشيز ويزن النعيمات

وعلى الجانب الآخر أحرز جاسم جابر لاعب العربي بالخطأ في مرماه لصالح فريق قطر.

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وشارك الدولي المصري أحمد عبد القادر لاعب قطر في المباراة بشكل كامل.

وحصل بدر بانون على ركلة جزاء إلا أن تقنية الفيديو ألغتها في الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.

وفاز فريق قطر في مباراتين فقط وتعادل مرة وخسر 5 مرات.

وتمكن قطر من تسجيل 9 أهداف، بينما استقبلت شباكه 22 هدفا.

وإجمالا لعب عبد القادر مع قطر 5 مباريات في جميع البطولات وسجل هدفين ولم يصنع.

وبهذا الفوز وصل العربي للنقطة العاشرة محتلا المركز التاسع في جدول ترتيب دوري نجوم قطر.

وعلى الجانب الآخر تجمد رصيد قطر عند النقطة السابعة في المركز الـ11 أي قبل الأخير.

فريق قطر أحمد عبد القادر العربي دوري نجوم قطر
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