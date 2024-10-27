محمد رمضان: أخطأت في الحديث عن الصفقات.. ونجم الطائرة السابق سينضم لجهاز الكرة

الأحد، 27 أكتوبر 2024 - 23:02

كتب : عمرو عبد المنعم

محمد رمضان - المدير الرياضي للنادي الأهلي

شدد محمد رمضان المدير الرياضي للأهلي على أن علاقته مع مارسيل كولر المدير الفني لا يوجد بها أي خلافات.

وقال رمضان عبر قناة الأهلي: "علاقتي مع كولر مثالية ولم يحدث أي خلاف بيني وبينه".

وأضاف "شاهدت عددا كبيرا من اللاعبين الذين انضموا للأهلي في آخر 5 سنوات بأرقام كبيرة والكثير منهم لم يقدم أي شيء للفريق، ولذلك طريقة التعاقدات الآن تغيرت ويجب متابعته جيدا ودراسة كل شيء يخصه بالاتفاق مع لجنة الكشافين والمدير الفني".

أخبار متعلقة:
الأهلي يخفض عقوبة كهربا محمد رمضان: الموسم الحالي هو الأخير لـ علي معلول مع الأهلي

وأوضح "قد أكون أخطأت عندما أعلنت أن الأهلي سيبرم صفقات أخرى قبل نهاية فترة الانتقالات، ونحن لا نريد معالجة الخطأ بخطأ جديد والتسرع في الصفقات".

وواصل "في الفترة المقبلة قد نرى منصبا جديدا في الأهلي وهو مساعد المدير الرياضي حتى أتفرغ بشكل كامل لمهام منصبي الأساسية كمدير رياضي وهي وضع وتنفيذ استراتيجيات كرة القدم في النادي".

وأكد "منذ أن توليت مهمتي مع الأهلي لم نتفاوض مع أي لاعب في الدوري المصري عكس ما يقال".

وأردف "حدث اتفاق مبدئي بين الأهلي وسيراميكا كليوباترا لشراء قندوسي بعد نهاية فترة إعارته".

وشرح "عندما كنت في قطاع الناشئين كان من الممكن أن أوقع غرامة على لاعب مثلا صبغ شعره بلون آخر، ولكن الآن الأمر اختلف كثيرا وعندما أتحدث مع اللاعب أخبره أنه قدوة لكل اللاعبين الصغار ويجب أن تكون كل تصرفاته جيدة وأن مظهره الخارجي أمر شخصي خاص به فقط".

وأتم تصريحاته "عماد فاروق نجم الكرة الطائرة السابق سينضم للجهاز الإداري للأهلي كمعد نفسي للفريق ".

الأهلي محمد رمضان الدوري المصري
نرشح لكم
بعد إعلان رمضان.. من هو عماد فاروق المعد النفسي الجديد لـ الأهلي الأهلي يخفض عقوبة كهربا محمد رمضان: الموسم الحالي هو الأخير لـ علي معلول مع الأهلي ناصر ماهر: إلى جمهور الزمالك.. أنتم رمزا للوفاء كأس إنتركونتينينتال - داري يشارك تدريجيا في مران الأهلي الجماعي لعدم سداد المديونية.. النجوم يطالب بوقف منح الترخيص لنادي الإسماعيلي حمد إبراهيم لـ في الجول: حققنا المطلوب من معسكر قطر.. وإيقاف القيد واقع فرض علينا أبو علي: المصري سيلعب على ملعبه العام المقبل.. وخطوة استثمارية ورسالة للجماهير
أخر الأخبار
كأس إنتركونتينينتال - في الجول يكشف قائمة الأهلي لمباراة العين.. انضمام الساعي وداري وكهربا 3 دقيقة | كأس العالم للأندية
موتا: كان بإمكان إنتر قتل المباراة.. وواجهنا صعود وهبوط في الأداء 34 دقيقة | الكرة الأوروبية
بعد إعلان رمضان.. من هو عماد فاروق المعد النفسي الجديد لـ الأهلي 40 دقيقة | الدوري المصري
إنزاجي: كان من الممكن أن نفوز على يوفنتوس بـ8 أهداف.. وإحصائية تشرح الأخطاء 48 دقيقة | الكرة الأوروبية
بمشاركة كاملة لـ عبد القادر.. قطر يخسر برباعية من العربي ساعة | آسيا
محمد رمضان: أخطأت في الحديث عن الصفقات.. ونجم الطائرة السابق سينضم لجهاز الكرة ساعة | الدوري المصري
الأهلي يخفض عقوبة كهربا ساعة | الدوري المصري
محمد رمضان: الموسم الحالي هو الأخير لـ علي معلول مع الأهلي ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول ماذا سيحدث في حالة انسحاب الزمالك من السوبر 2 خبر في الجول - طلب مصري بتقديم موعد جلسة محاكمة ثلاثي الزمالك في الإمارات 3 في الجول يكشف كواليس محاكمة ثلاثي الزمالك المحتجز في الإمارات 4 بعد احتجازه في الإمارات.. مصطفى شلبي: شكرا على كرم الضيافة