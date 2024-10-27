محمد رمضان: أخطأت في الحديث عن الصفقات.. ونجم الطائرة السابق سينضم لجهاز الكرة

شدد محمد رمضان المدير الرياضي للأهلي على أن علاقته مع مارسيل كولر المدير الفني لا يوجد بها أي خلافات.

وقال رمضان عبر قناة الأهلي: "علاقتي مع كولر مثالية ولم يحدث أي خلاف بيني وبينه".

وأضاف "شاهدت عددا كبيرا من اللاعبين الذين انضموا للأهلي في آخر 5 سنوات بأرقام كبيرة والكثير منهم لم يقدم أي شيء للفريق، ولذلك طريقة التعاقدات الآن تغيرت ويجب متابعته جيدا ودراسة كل شيء يخصه بالاتفاق مع لجنة الكشافين والمدير الفني".

وأوضح "قد أكون أخطأت عندما أعلنت أن الأهلي سيبرم صفقات أخرى قبل نهاية فترة الانتقالات، ونحن لا نريد معالجة الخطأ بخطأ جديد والتسرع في الصفقات".

وواصل "في الفترة المقبلة قد نرى منصبا جديدا في الأهلي وهو مساعد المدير الرياضي حتى أتفرغ بشكل كامل لمهام منصبي الأساسية كمدير رياضي وهي وضع وتنفيذ استراتيجيات كرة القدم في النادي".

وأكد "منذ أن توليت مهمتي مع الأهلي لم نتفاوض مع أي لاعب في الدوري المصري عكس ما يقال".

وأردف "حدث اتفاق مبدئي بين الأهلي وسيراميكا كليوباترا لشراء قندوسي بعد نهاية فترة إعارته".

وشرح "عندما كنت في قطاع الناشئين كان من الممكن أن أوقع غرامة على لاعب مثلا صبغ شعره بلون آخر، ولكن الآن الأمر اختلف كثيرا وعندما أتحدث مع اللاعب أخبره أنه قدوة لكل اللاعبين الصغار ويجب أن تكون كل تصرفاته جيدة وأن مظهره الخارجي أمر شخصي خاص به فقط".

وأتم تصريحاته "عماد فاروق نجم الكرة الطائرة السابق سينضم للجهاز الإداري للأهلي كمعد نفسي للفريق ".