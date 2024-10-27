الأهلي يخفض عقوبة كهربا

أعلن محمد رمضان المدير الرياضي للأهلي تخفيض عقوبة محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الفريق التي تم توقيعها عليه في بطولة السوبر المصري في الإمارات.

محمود كهربا النادي : الأهلي الأهلي

وقال رمضان عبر قناة ناديه: "ما فعله كهربا تعرض للعقاب بسببه، ولا يوجد أي مبرر لتكرار الحديث في هذا الأمر مجددا، اللاعب اعتذر وعاد للفريق والمدرب تقبل اعتذاره واللاعبين قابلوه بسعادة، فما الحكمة في الحديث عن هذا الأمر؟".

وأضاف "شعرت بسعادة كبيرة بسبب دعم اللاعبين لكهربا ومحاولاتهم معي للعفو عنه وتركه في المعسكر وعدم عودته للقاهرة حتى إذا كنت سأضاعف العقوبة المالية عليه، وفي النهاية أخبرتهم أن هذا القرار لا رجعة فيه ولكن إذا كانوا يحبون كهربا بهذه الدرجة إذا حققوا الفوز على الزمالك وفازوا باللقب سوف أخفض الغرامة المالية عليه".

وأوضح "اتفاقي مع لاعبي الأهلي بشأن عقوبة كهربا هو تخفيضها لـ500 ألف جنيه بدلا من مليون في حالة الفوز على الزمالك وهذا ما حدث".

وأعلن الأهلي عودة كهربا للتدريبات بعد اعتذار لمارسيل كولر المدير الفني.

وواصل "بطولة السوبر كانت مهمة جدا لأن من الصعب أن يخسر الأهلي بطولتين متتاليتين بعدما خسر السوبر الإفريقي أمام الزمالك، ولذلك الفوز كان مهما للمرحلة المقبلة بداية من مباراة العين".

وأكد "أداء اللاعبين كان مميزا جدا في السوبر المصري وفي النهاية النتيجة والتوفيق من الله، وحتى إذا كان الأهلي خسر البطولة كنت لن أغضب من اللاعبين لأنهم قدموا كل ما لديهم".

وأشار "كنت سعيدا بأداء الأهلي في الشوط الأول ولكن ظهرت حالة قلة ثقة في بعض الأوقات، وفي الشوط الثاني الزمالك ظهر بشكل أفضل، وفي النهاية الأفضل في المباراة هو من تفوق في ركلات الترجيح".

وأتم تصريحاته "تسديد يوسف أيمن لركلة ترجيح ضد الزمالك وهو مصاب؟ هو أمر خاص بين اللاعبين وحسب جاهزية وثقة كل لاعب وليس معنى أنه أهدر الركلة أن هناك خطأ".

وأعلن الأهلي عودة كهربا إلى مصر بعد مباراة نصف نهائي السوبر المصري ضد سيراميكا كليوباترا في الإمارات.

ووقع محمد رمضان المدير الرياضي للأهلي غرامة مالية على كهربا وقدرها مليون جنيه.

وفاز الأهلي على الزمالك في نهائي السوبر المصري بركلات الترجيح ليتوج بالبطولة للمرة الخامسة عشر في تاريخه.