محمد رمضان: الموسم الحالي هو الأخير لـ علي معلول مع الأهلي

الأحد، 27 أكتوبر 2024 - 22:36

كتب : عمرو عبد المنعم

علي معلول بشارة قيادة الأهلي

أعلن محمد رمضان المدير الرياضي للأهلي موعد نهاية مشوار التونسي علي معلول مع الفريق الأحمر.

علي معلول

النادي : الأهلي

الأهلي

وقال رمضان عبر قناة الأهلي "اتفقت مع علي معلول على أن الموسم الحالي هو الأخير له مع الأهلي، والنادي اتخذ قرار التجديد له لموسم تقديرا لما قدمه طوال مشواره مع النادي

وأضاف "اتفاقي مع علي معلول كان عدم قيده في قائمة الفريق الموسم الجديد حتى يتعافى من الإصابة".

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وأتم تصريحاته "هو أخبرنا أنه سيعود للملاعب في شهر نوفمبر ويحتاج لعدة أسابيع للعودة للملاعب من جديد والأمر وقتها سيكون في يد مارسيل كولر".

ويعاني علي معلول من إصابة بقطع في وتر أكيليس تعرض لها خلال نهائي دوري أبطال إفريقيا ضد الترجي.

ورفع الأهلي اسم علي معلول من قائمة الفريق للموسم الجديد، مع وضعه في قائمة الانتظار وتجديد تعاقده لمدة موسم واحد.

وانضم معلول لصفوف الأهلي في عام 2016 قادما من الصفاقسي التونسي.

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