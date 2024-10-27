بوخوم يدفع الضريبة.. بايرن ميونيخ يمحو أحزان الأبطال بخماسية

الأحد، 27 أكتوبر 2024 - 22:24

كتب : FilGoal

هاري كين - بايرن ميونيخ

سحق بايرن ميونيخ مضيفه بوخوم بخمسة أهداف دون رد ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الألماني.

وتأتي المباراة بعد الحسارة التي تعرض لها البافاري على يد برشلونة بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد في دوري الأبطال.

تقدم الجناح الفرنسي مايكل أوليسيه في الدقيقة 16.

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وأضاف جمال موسيالا الهدف الثاني بعد تمريرة من جوشوا كيميتش في الدقيقة 26.

وفي الدقيقة 57 أضاف هاري كين الهدف الثالث بعد تمريرة من موسيالا.

وحل ليروي ساني وتوماس مولر وليون جوريتسكا بدلا من أوليسيه وموسيالا وجواو بالينيا في الدقيقة 61.

وفي الدقيقة 65 أضاف ساني رابع الأهداف، ثم ترك كين موقعه لماتيس تيل في الدقيقة 89.

وأخيرا اختتم كينجسلي كومان حفل الأهداف في الدقيقة 71 بصناعة ألفونسو ديفيز.

الفوز رفع رصيد بايرن ميونيخ إلى 20 نقطة بفارق الأهداف عن لايبزيج الثاني، و5 نقاط عن باير ليفركوزن حامل اللقب.

فيما تجمد رصيد بوخوم عند نقطة وحيدة في قاع البوندسليجا.

هاري كين بايرن ميونيخ الدوري الألماني
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