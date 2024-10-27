ريمونتادا لكل فريق ورقم تاريخي.. إنتر يتعادل مع يوفنتوس في مباراة مجنونة

الأحد، 27 أكتوبر 2024 - 22:18

كتب : محمد رؤوف

إنتر - يوفنتوس - دينزل دومفريس

تعادل إنتر ميلان مع يوفنتوس بأربعة أهداف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما في الجولة التاسعة ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وسجل أهداف إنتر كل من بيوتر زيلينسكي (2) وهنريك مخيتاريان ودينزل دومفريس.

بينما أحرز يوفنتوس كل من كينان يلديز (2) ودوشان فلاهوفيتس وتيموثي وياه.

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ولأول مرة في مباراة لدربي إيطاليا في بطولة الدوري الإيطالي ينتهي الشوط الأول بتسجيل 5 أهداف.

وانتهى الشوط الأول بنتيجة ثلاثة أهداف لإنتر مقابل هدفين ليوفنتوس.

وأصبح يلديز في عمر 19 عاما و176 أصغر لاعب يسجل هدف أو أكثر في تاريخ مواجهات دربي إيطاليا.

ورفض يوفنتوس بأن يتعرض لأول هزيمة في الدوري الإيطالي، إذ يعتبر الفريق الوحيد الذي لم يخسر محليا.

وبهذا التعادل وصل النيراتزوري للنقطة 18 في جدول ترتيب الدوري الإيطالي.

ووصل البيانكونيري للنقطة 17 في المركز الثالث.

وحصل إنتر على ركلة جزاء في الدقيقة 14 عن طريق ماركوس تورام بعد تدخل من دانيلو، وتمكن زيلينسكي من تسجيلها.

وتعادل يوفنتوس عن طريق فلاهوفيتش بعد تمريرة من ويستون ماكيني في الدقيقة 20.

وفي الدقيقة 26 تقدم وياه ليوفنتوس من صناعة فرانسيسكو كونسيساو.

وتدارك مخيتاريان التعادل لإنتر في الدقيقة 34 بعد تسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة 35 حصل دينزل دومفريس على ركلة جزاء بعد تدخل من بيير كالولو وسجلها زيلينسكي.

وزاد إنتر الفارق بعدما سجل دومفريس الهدف الرابع بعد تسديدة من داخل منطقة الـ6 ياردات.

وأشعل يلديز المباراة بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 71 بعد تسديدة أرضية.

وأضاف يلديز الهدف الرابع بطريقة مشابهة في الدقيقة 82.

ولم يتمكن إنتر أو يوفنتوس من خطف الهدف الخامس بالرغم من المحاولات العديدة.

إنتر ميلان يوفنتوس الدوري الإيطالي كينان يلديز ماركوس تورام
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