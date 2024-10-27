الدوري الألماني – بمشاركة مرموش.. فرانكفورت يفلت من الهزيمة أمام يونيون برلين

الأحد، 27 أكتوبر 2024 - 22:14

كتب : FilGoal

عمر مرموش - إينتراخت فرانكفورت

واصل إينتراخت فرانكفورت سلسلة اللافوز في الدوري الألماني وفقد نقطتين لصالح يونيون برلين في الجولة 8 من الدوري الألماني.

وشارك عمر مرموش أساسيا في اللقاء وحتى الدقيقة 82.

ولأول مرة لا يساهم مرموش في التسجيل أو الصناعة بعد 5 مباريات ساهم خلالها بـ 10 أهداف في جميع المسابقات.

أخبار متعلقة:
تشكيل فرانكفورت - مرموش أساسي ضد يونيون برلين مرموش يصنع هدف فوز فرانكفورت في الدوري الأوروبي صدارة مرموش في خطر.. هاتريك كين يقود بايرن للفوز على شتوتجارت.. وإصابة قبل مواجهة برشلونة هدف مرموش لا يكفي.. ليفركوزن يقلب النتيجة على فرانكفورت وتصحيح من بونيفاس

وتقدم ماريو جوتزه لفرانكفورت مستفيدا من ارتباك دفاعي من الخصم ومحوّلا عرضية إلياس السخيري في الشباك.

شوط أول انتهى بهدف وحيد للضيوف.

وفي الدقيقة 66 سجل بنديكيت هولبارباتش التعادل ليونيون برلين والذي انفرد وسدد كرة ساقطة من فوق الحارس.

وسدد مرموش ركلة حرة مباشرة تصدى لها الحارس بثبات في الدقيقة 70.

وتعرض آرثر ثيات مدافع فرانكفورت للطرد بعد حصوله على إنذار ثان في الدقيقة 77.

وخرج مرموش بعد 5 دقائق وعوضه ناثانيل براون في تغيير دفاعي.

خطف توم ستارك هدف الفوز القاتل لبرلين لكن الهدف ألغي بعد تدخل تقنية الفيديو لتنتهي المباراة بالتعادل.

وظل يونيون برلين في المركز الرابع برصيد 15 نقطة، فيما ظل فرانكفورت سادسا برصيد 14 نقطة.

مرموش فرانكفورت الدوري الألماني ريال مدريد ويونيون برلين
نرشح لكم
بمشاركة كاملة لـ عبد القادر.. قطر يخسر برباعية من العربي الدوري الفرنسي - نانت يسقط أمام ستراسبورج بثلاثية في أول مشاركة كاملة لـ مصطفى محمد بهدف قاتل من صلاح.. تعادل مثير بين أرسنال وليفربول في مصلحة سيتي عادل أسطورة ليفربول.. صلاح ثامن هدافي الدوري الإنجليزي الدوري الفرنسي - عبد المنعم يقود نيس لإسقاط موناكو لأول مرة في الموسم بمشاركة حمدي فتحي.. الوكرة يخسر من السد بثلاثية انتهت الدوري الألماني - يونيون برلين (1)-(1) فرانكفورت.. تعادل تشكيل فرانكفورت - مرموش أساسي ضد يونيون برلين
أخر الأخبار
كأس إنتركونتينينتال - في الجول يكشف قائمة الأهلي لمباراة العين.. انضمام الساعي وداري وكهربا 2 دقيقة | كأس العالم للأندية
موتا: كان بإمكان إنتر قتل المباراة.. وواجهنا صعود وهبوط في الأداء 33 دقيقة | الكرة الأوروبية
بعد إعلان رمضان.. من هو عماد فاروق المعد النفسي الجديد لـ الأهلي 39 دقيقة | الدوري المصري
إنزاجي: كان من الممكن أن نفوز على يوفنتوس بـ8 أهداف.. وإحصائية تشرح الأخطاء 47 دقيقة | الكرة الأوروبية
بمشاركة كاملة لـ عبد القادر.. قطر يخسر برباعية من العربي ساعة | آسيا
محمد رمضان: أخطأت في الحديث عن الصفقات.. ونجم الطائرة السابق سينضم لجهاز الكرة ساعة | الدوري المصري
الأهلي يخفض عقوبة كهربا ساعة | الدوري المصري
محمد رمضان: الموسم الحالي هو الأخير لـ علي معلول مع الأهلي ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول ماذا سيحدث في حالة انسحاب الزمالك من السوبر 2 خبر في الجول - طلب مصري بتقديم موعد جلسة محاكمة ثلاثي الزمالك في الإمارات 3 في الجول يكشف كواليس محاكمة ثلاثي الزمالك المحتجز في الإمارات 4 بعد احتجازه في الإمارات.. مصطفى شلبي: شكرا على كرم الضيافة