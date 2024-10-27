الدوري الألماني – بمشاركة مرموش.. فرانكفورت يفلت من الهزيمة أمام يونيون برلين

واصل إينتراخت فرانكفورت سلسلة اللافوز في الدوري الألماني وفقد نقطتين لصالح يونيون برلين في الجولة 8 من الدوري الألماني.

وشارك عمر مرموش أساسيا في اللقاء وحتى الدقيقة 82.

ولأول مرة لا يساهم مرموش في التسجيل أو الصناعة بعد 5 مباريات ساهم خلالها بـ 10 أهداف في جميع المسابقات.

وتقدم ماريو جوتزه لفرانكفورت مستفيدا من ارتباك دفاعي من الخصم ومحوّلا عرضية إلياس السخيري في الشباك.

شوط أول انتهى بهدف وحيد للضيوف.

وفي الدقيقة 66 سجل بنديكيت هولبارباتش التعادل ليونيون برلين والذي انفرد وسدد كرة ساقطة من فوق الحارس.

وسدد مرموش ركلة حرة مباشرة تصدى لها الحارس بثبات في الدقيقة 70.

وتعرض آرثر ثيات مدافع فرانكفورت للطرد بعد حصوله على إنذار ثان في الدقيقة 77.

وخرج مرموش بعد 5 دقائق وعوضه ناثانيل براون في تغيير دفاعي.

خطف توم ستارك هدف الفوز القاتل لبرلين لكن الهدف ألغي بعد تدخل تقنية الفيديو لتنتهي المباراة بالتعادل.

وظل يونيون برلين في المركز الرابع برصيد 15 نقطة، فيما ظل فرانكفورت سادسا برصيد 14 نقطة.