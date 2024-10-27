ناصر ماهر: إلى جمهور الزمالك.. أنتم رمزا للوفاء

وجه ناصر ماهر لاعب الزمالك رسالة إلى جماهير فريقه بعد الفترة الماضية التي شهدت خوض مباراتي السوبر المصري والإفريقي.

ناصر ماهر النادي : الزمالك الزمالك

وكتب ناصر ماهر عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام: "إلى جمهورنا العظيم مثلما تعطينا حقنا وتشيد بنا في كل المباريات يجب أن أشكركم على كل شيء لأنكم دائما تشرفونا بتشجيعكم لنا".

وأضاف "وأيضا أشكركم على مجهودكم معنا في كل البلاد، أنتم رمزا للوفاء والاحترام ونعدكم بتقديم أفضل ما لدينا لنسعدكم دائما وأنتم تستحقون ذلك".

وكان الزمالك فاز بالسوبر الإفريقي على حساب الأهلي بركلات الترجيح في السعودية.

ثم خسر السوبر المصري أمام الأهلي أيضا بركلات الترجيح في الإمارات.

وانضم ناصر ماهر لصفوف الزمالك في يناير الماضي قادما من مودرن سبورت.