الدوري الفرنسي - نانت يسقط أمام ستراسبورج بثلاثية في أول مشاركة كاملة لـ مصطفى محمد

الأحد، 27 أكتوبر 2024 - 21:41

كتب : FilGoal

مصطفى محمد - نانت - ستراسبورج

واصل نانت نتائجه السلبية دون فوز في آخر 5 جولات بالخسارة من ستراسبورج بنتيجة 3-1 في الجولة التاسعة من الدوري الفرنسي.

وشارك مصطفى محمد أساسيا للمباراة الثانية على التوالي في تشكيل الكناري.

ولأول مرة هذا الموسم يشارك مصطفى محمد في 90 دقيقة مع نانت.

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وتقدم ستراسبورج عن طريق البرازيلي أندري سانتوس في الدقيقة 17.

وفي الشوط الثاني أضاف البرازيلي الشاب الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 57.

وعزز ديلاني باكوا النتيجة بهدف ثالث في الدقيقة 73.

وقلص باهيريبا جيوراسي الفارق لصالح نانت قبل 7 دقائق على نهاية اللقاء.

الفوز أبقى نانت دون فوز في آخر 5 مباريات وبرصيد 10 نقاط في المركز الـ 12.

بينما ارتقى ستراسبورج للمركز التاسع برصيد 13 نقطة.

مصطفى سدد طيلة اللقاء 3 تسديدات منها 2 على المرمى، وأكمل مراوغة واحدة صحيحة بنسبة 100%.

كما لمس الكرة 35 مرة ومرر 13 تمريرة صحيحة من أصل 21 بنسبة دقة 62%.

وفاز بـ 6 صراعات ثنائية سواء هوائية أو أرضية من أصل 12، وفقد الاستحواذ على الكرة في 11 مرة.

مصطفى محمد نانت ستراسبورج الدوري الفرنسي
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