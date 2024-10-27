فينيسيوس: ما حدث في برنابيو مؤسف.. ودعمي الكامل للاعبي برشلونة

الأحد، 27 أكتوبر 2024 - 21:21

كتب : FilGoal

فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد

هاجم فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد جماهير ناديه بسبب الهتافات العنصرية على لاعبي برشلونة.

وسحق برشلونة مضيفه وغريمه ريال مدريد بأربعة أهداف دون رد في كلاسيكو الجولة الـ 11 من الدوري الإسباني.

وكتب الجناح البرازيلي على حسابه في موقع X "من المؤسف ما حدث في سانتياجو برنابيو من إهانات عنصرية".

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وأضاف "لا مكان لهؤلاء المجرمين في مجتمعنا، كل دعمي للامين يامال وأنسو فاتي ورافينيا".

واختتم "ستحدد شرطة مدريد هوية المذنبين ومعاقبتهم".

وأصدرت رابطة الدوري الإسباني بيانا تدين فيه العنصرية التي ظهرت خلال لقاء الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة.

وأفادت رابطة الدوري الإسباني في بيان جاء على النحو التالي:

في ضوء الأحداث التي وقعت خلال مباراة ريال مدريد وبرشلونة حيث لوحظ سلوك عنصري لا يطاق، ستقوم الرابطة على الفور بالإبلاغ عن الإهانات والإيماءات العنصرية التي تلقاها لاعبي برشلونة في قسم جرائم الكراهية بالشرطة الإسبانية، وكذلك إبلاغ المدعي العام لوحدة جرائم الكراهية والتمييز في مكتب المدعي العام للدولة.

تدين لاليجا بشدة الحوادث التي وقعت في سانتياجو بيرنابيو وتظل حازمة في التزامها بالقضاء على أي نوع من السلوك العنصري والكراهية داخل وخارج الملاعب. لا يوجد مكان لهذه الآفة في الرياضة.

وجاء ذلك بعد البيان الذي أصدره نادي ريال مدريد يدين فيه العنصرية التي ظهرت خلال لقاء الكلاسيكو ضد برشلونة.

وأفاد ريال مدريد في بيان جاء على النحو التالي:

يدين نادي ريال مدريد بشكل قاطع أي نوع من السلوك الذي يشمل العنصرية أو الكراهية أو العنف في كرة القدم والرياضة، كما يشجب بشدة الإهانات التي نطق بها بعض المشجعين في إحدى زوايا الملعب خلال لقاء برشلونة.

لقد فتح ريال مدريد تحقيقا من أجل تحديد مرتكبي هذه التصرفات الخسيسة، من أجل بدء الخطوات التأديبية والقضائية المناسبة.

برشلونة على الصدارة برصيد 30 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن حامل اللقب ريال مدريد الذي تلقى هزيمته الأولى في الموسم، ليصبح أتلتيكو مدريد هو الفريق الوحيد الذي لم يذق الهزيمة حتى الآن في الليجا.

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