الدوري الفرنسي - عبد المنعم يقود نيس لإسقاط موناكو لأول مرة في الموسم

الأحد، 27 أكتوبر 2024 - 21:21

كتب : FilGoal

محمد عبد المنعم - نيس

ساهم محمد عبد المنعم في فوز نيس بنتيجة 3-1 على حساب موناكو في الجولة التاسعة من الدوري الفرنسي.

وبدأ الدولي المصري للمباراة الثالثة على التوالي في تشكيل نيس الأساسي.

الفوز هو الثالث لنيس هذا الموسم ليواصل تسلق سلم الترتيب برصيد 13 نقطة في المركز الثامن.

أخبار متعلقة:
عبد المنعم يشارك في خسارة نيس من فرينتسفاروتشي بالدوري الأوروبي التشكيل - عبد المنعم أساسي ضد فرينتسفاروتشي في الدوري الأوروبي باختيار جماهير نيس.. عبد المنعم ثالث أفضل لاعب في مباراة نانت لا غالب ولا مغلوب.. التعادل يحسم لقاء مصطفى محمد وعبد المنعم بين نانت ونيس

بينما تكبد موناكو خسارته الأولى محليا وظل في المركز الثاني برصيد 20 نقطة بفارق الأهداف عن باريس سان جيرمان.

ويلتقي باريس سان جيرمان في ختام الجولة مع مارسيليا في كلاسيكو الكرة الفرنسية.

وصف المباراة

تقدم موناكو مبكرا في الدقيقة 22 عن طريق بريل إمبولو لكن الهدف ألغي بداعي التسلل على تاكومي مينامينو الذي صنع الهدف بعد صراع مع محمد عبد المنعم.

وفي الدقيقة 39 سجل بريل إمبولو هدف التقدم لموناكو.

وبرأسية حوّل إيفان جيسان عرضية علي عبدي في الشباك محرزا التعادل لنيس.

ونشبت مشادة كبيرة بين لاعبي الفريقين تحصل على إثرها فاندرسون على بطاقة صفراء ثانية طُرد بسببها، وأكمل موناكو اللقاء بـ 10 لاعبين بدءا من الشوط الثاني.

وفي الشوط الثاني سجل البديل جايتان لابوردي هدف التقدم لنيس بعد 10 دقائق من مشاركته كبديل.

عبد المنعم شارك في اللقاء الثالث على التوالي أساسيا ولمدة 90 دقيقة.

عبد المنعم خلال 90 دقيقة شتت الكرة 6 مرات وقطع مسار الكرة 4 مرات وأكمل عرقلتين صحيحتين، وفاز بصراعاته الأرضية الـ 3 بنسبة نجاح 100% وكذلك بـ 4 من 6 صراعات هوائية وتحصل على خطأ لصالحه.

المدافع المصري لمس الكرة 48 مرة وأكمل 26 تمريرة صحيحة من 33 بنسبة دقة 79%، كما أرسل تمريرتين طويلتين بشكل صحيح من أصل 5.

محمد عبد المنعم نيس الدوري الفرنسي موناكو
نرشح لكم
بمشاركة كاملة لـ عبد القادر.. قطر يخسر برباعية من العربي الدوري الألماني – بمشاركة مرموش.. فرانكفورت يفلت من الهزيمة أمام يونيون برلين الدوري الفرنسي - نانت يسقط أمام ستراسبورج بثلاثية في أول مشاركة كاملة لـ مصطفى محمد بهدف قاتل من صلاح.. تعادل مثير بين أرسنال وليفربول في مصلحة سيتي عادل أسطورة ليفربول.. صلاح ثامن هدافي الدوري الإنجليزي بمشاركة حمدي فتحي.. الوكرة يخسر من السد بثلاثية انتهت الدوري الألماني - يونيون برلين (1)-(1) فرانكفورت.. تعادل تشكيل فرانكفورت - مرموش أساسي ضد يونيون برلين
أخر الأخبار
كأس إنتركونتينينتال - في الجول يكشف قائمة الأهلي لمباراة العين.. انضمام الساعي وداري وكهربا 39 ثاتيه | كأس العالم للأندية
موتا: كان بإمكان إنتر قتل المباراة.. وواجهنا صعود وهبوط في الأداء 31 دقيقة | الكرة الأوروبية
بعد إعلان رمضان.. من هو عماد فاروق المعد النفسي الجديد لـ الأهلي 37 دقيقة | الدوري المصري
إنزاجي: كان من الممكن أن نفوز على يوفنتوس بـ8 أهداف.. وإحصائية تشرح الأخطاء 45 دقيقة | الكرة الأوروبية
بمشاركة كاملة لـ عبد القادر.. قطر يخسر برباعية من العربي ساعة | آسيا
محمد رمضان: أخطأت في الحديث عن الصفقات.. ونجم الطائرة السابق سينضم لجهاز الكرة ساعة | الدوري المصري
الأهلي يخفض عقوبة كهربا ساعة | الدوري المصري
محمد رمضان: الموسم الحالي هو الأخير لـ علي معلول مع الأهلي ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول ماذا سيحدث في حالة انسحاب الزمالك من السوبر 2 خبر في الجول - طلب مصري بتقديم موعد جلسة محاكمة ثلاثي الزمالك في الإمارات 3 في الجول يكشف كواليس محاكمة ثلاثي الزمالك المحتجز في الإمارات 4 بعد احتجازه في الإمارات.. مصطفى شلبي: شكرا على كرم الضيافة