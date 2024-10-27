الدوري الفرنسي - عبد المنعم يقود نيس لإسقاط موناكو لأول مرة في الموسم

ساهم محمد عبد المنعم في فوز نيس بنتيجة 3-1 على حساب موناكو في الجولة التاسعة من الدوري الفرنسي.

وبدأ الدولي المصري للمباراة الثالثة على التوالي في تشكيل نيس الأساسي.

الفوز هو الثالث لنيس هذا الموسم ليواصل تسلق سلم الترتيب برصيد 13 نقطة في المركز الثامن.

بينما تكبد موناكو خسارته الأولى محليا وظل في المركز الثاني برصيد 20 نقطة بفارق الأهداف عن باريس سان جيرمان.

ويلتقي باريس سان جيرمان في ختام الجولة مع مارسيليا في كلاسيكو الكرة الفرنسية.

وصف المباراة

تقدم موناكو مبكرا في الدقيقة 22 عن طريق بريل إمبولو لكن الهدف ألغي بداعي التسلل على تاكومي مينامينو الذي صنع الهدف بعد صراع مع محمد عبد المنعم.

وفي الدقيقة 39 سجل بريل إمبولو هدف التقدم لموناكو.

وبرأسية حوّل إيفان جيسان عرضية علي عبدي في الشباك محرزا التعادل لنيس.

ونشبت مشادة كبيرة بين لاعبي الفريقين تحصل على إثرها فاندرسون على بطاقة صفراء ثانية طُرد بسببها، وأكمل موناكو اللقاء بـ 10 لاعبين بدءا من الشوط الثاني.

وفي الشوط الثاني سجل البديل جايتان لابوردي هدف التقدم لنيس بعد 10 دقائق من مشاركته كبديل.

عبد المنعم شارك في اللقاء الثالث على التوالي أساسيا ولمدة 90 دقيقة.

عبد المنعم خلال 90 دقيقة شتت الكرة 6 مرات وقطع مسار الكرة 4 مرات وأكمل عرقلتين صحيحتين، وفاز بصراعاته الأرضية الـ 3 بنسبة نجاح 100% وكذلك بـ 4 من 6 صراعات هوائية وتحصل على خطأ لصالحه.

المدافع المصري لمس الكرة 48 مرة وأكمل 26 تمريرة صحيحة من 33 بنسبة دقة 79%، كما أرسل تمريرتين طويلتين بشكل صحيح من أصل 5.