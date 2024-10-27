كأس إنتركونتينينتال - داري يشارك تدريجيا في مران الأهلي الجماعي

الأحد، 27 أكتوبر 2024 - 21:01

كتب : FilGoal

الأهلي - سيراميكا كليوباترا - السوبر المصري - أشرف داري

بدأ المغربي أشرف داري مدافع الأهلي المشاركة التدريجية في التدريبات الجماعية للفريق التي أقيمت مساء اليوم الأحد على ملعب التتش بالجزيرة.

ويحل العين ضيفا على الأهلي في ربع نهائي كأس إنتركونتنينتال بالقاهرة يوم 29 أكتوبر الجاري.

وقال أحمد جاب طبيب الأهلي: "داري بدأ التعافي من آلام الكاحل التي صاحبته مؤخرا".

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وأضاف "داري بدأ الانتظام التدريجي في التدريبات وفق البرنامج الطبي المحدد له مسبقا".

وخاض الفريق تدريباته مساء اليوم الأحد على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك في إطار الاستعدادات لمواجهة فريق العين الإماراتي والمحدد لها مساء الثلاثاء.

ولم يشارك داري في أي مباراة مع الأهلي منذ انضمامه قادما من بريست الفرنسي.

وغاب داري عن مشاركة الأهلي في السوبر المصري الذي حقق الفريق لقبه.

وانضم داري إلى الأهلي قادما من بريست الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ولم يشارك المدافع المغربي مع الأهلي حتى الآن منذ الانضمام للفريق.

وتعرض داري للإصابة خلال مشاركته مع المغرب خلال فترة التوقف الدولي بشهر سبتمبر الماضي.

وتواجد داري بقائمة كأس السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك ولكنه لم يشارك وجلس على مقاعد البدلاء.

وتأهل الأهلي إلى نهائي كأس السوبر بعد التغلب على سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف وحيد، بينما تأهل الزمالك إلى النهائي بعد التغلب على بيراميدز بركلات الترجيح.

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