كأس إنتركونتينينتال – غياب يوسف أيمن عن الأهلي أمام العين

الأحد، 27 أكتوبر 2024 - 20:48

كتب : حسام نور الدين

الأهلي - سيراميكا كليوباترا - السوبر المصري - يوسف أيمن

أعلن الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن غياب يوسف أيمن مدافع الفريق، عن المشاركة في مباراة الفريق المقبلة أمام العين الإماراتي في كأس إنتركونتينينتال.

وأوضح أحمد جاب الله،طبيب الفريق، أن الجهاز الطبي فضل خروج اللاعب من الحسابات الخاصة بمباراة العين القادمة وإلزامه باستكمال البروتوكول الطبي، بعد إصابته بارتجاج خفيف في الرأس خلال نهائي السوبر المصري.

وأشار جاب الله إلى أن الحالة الطبية ليوسف أيمن مدافع الفريق مستقرة الآن، ولكن يجب استكمال البروتوكول الطبي الخاص بالإصابة، بالرغم من الاطمئنان عليه وفق الفحوصات والأشعات اللازمة.

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وأضاف طبيب الفريق أن يوسف أيمن يؤدي برنامجا استشفائيّا منفردا في الجيم على هامش التدريبات، وسوف يبدأ الانتظام في التدريبات الجماعية للفريق عقب مباراة العين القادمة.

يذكر أن يوسف أيمن استكمل مباراة نهائي السوبر المصري الأخيرة، بعدما تعرض لكدمة قوية في الرأس أدت إلى ارتجاج خفيف.

وخاض الفريق تدريباته مساء اليوم الأحد على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك في إطار الاستعدادات لمواجهة فريق العين الإماراتي والمحدد لها مساء الثلاثاء.

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