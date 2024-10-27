بمشاركة حمدي فتحي.. الوكرة يخسر من السد بثلاثية
الأحد، 27 أكتوبر 2024 - 20:12
كتب : FilGoal
خسر الوكرة من منافسه السد بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثامنة ضمن منافسات دوري نجوم قطر.
حمدي فتحي
النادي : الوكرة
وشارك الدولي المصري حمدي فتحي في المباراة بشكل كامل.
وسجل أهداف السد كل من رافا موخيكا (2) في الدقيقتين 24 و86، وأكرم عفيف في الدقيقة 59.
وللمباراة الثانية على التوالي ينهزم الوكرة، إذ خسارة من نادي قطر الذي يلعب له الدولي المصري أحمد عبد القادر بهدفين مقابل هدف.
وتعتبر هذه الخسارة هي الثالثة للوكرة خلال الموسم الجاري في الدوري.
واستقبلت شباك الوكرة خلال الموسم الجاري 11 هدفا بينما سجل 10 أهداف أي أن الفارق بالسالب.
ولعب فتحي 10 مباريات خلال الموسم الحالي في جميع البطولات ولم يسجل أي هدف وصنع هدفا واحدا.
وبهذه الخسارة تجمد رصيد الوكرة عند النقطة 11 في المركز السادس في جدول ترتيب الدوري.
بينما ارتفع رصيد السد للنقطة 15 ليواصل مطاردة الدحيل المتصدر.
ويتصدر الدحيل جدول الترتيب برصيد 18 نقطة.
أهداف المباراة|
الوكرة 0 - 3 السد#دوري_نجوم_أريدُ#قنوات_الكاس || #منصة_شوف pic.twitter.com/snmOUenwqn— قنوات الكاس (@AlkassTVSports) October 27, 2024