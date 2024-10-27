كأس إنتركونتينينتال - ظهرت في السعودية.. الكشف عن كرة مباراة الأهلي والعين

أعلن النادي الأهلي عن الكرة التي سيتم خوض بها مباراته المرتقبة أمام العين الإماراتي في كأس

وكشفت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي عبر فيسبوك عن كرة Conext 24 Pro التي ستُلعب بها مباراة الفريق أمام العين الإماراتي.

الكرة من إنتاج شركة "أديداس"، وسبق لها الظهور في المسابقات الرسمية التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" من قبل.

ظهور الكرة الأول كان في كأس العالم للأندية 2023 في المملكة العربية السعودية.

وستضم البطولة أبطال القارات وتُختتم بمباراة نهائية في ملعب محايد بين الفائز من دوري أبطال أوروبا، والفائز في مباراة فاصلة بين القارات الـ 5 الأخرى.

نظام بطولة إنتركونتينينتال 2024

المرحلة الأولى

تقسم على دورين: لعب العين بطل دوري أبطال آسيا مع أوكلاند سيتي بطل أوقيانوسيا، لتحديد فريق متأهل.

وأقيمت المباراة على ملعب بطل آسيا الذي انتصر بالمباراة.

العين سيواجه الأهلي، لتحديد المتأهل إلى المرحلة الفاصلة.

المرحلة الثانية

سيلعب بطل أمريكا الجنوبية مع باتشوكا بطل أمريكا الشمالية في مباراة واحدة.

وتم تحديد إقامة المباراة في الدوحة.

المرحلة الفاصلة

سيلعب الفائز من المرحلة الأولى مع الثانية في الدوحة يوم 14 ديسمبر 2024.

المباراة النهائية

سيلعب الفائز من المرحلة الفاصلة مع ريال مدريد الفائز بلقب دور