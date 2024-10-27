كأس إنتركونتينينتال - ظهرت في السعودية.. الكشف عن كرة مباراة الأهلي والعين

الأحد، 27 أكتوبر 2024 - 19:55

كتب : FilGoal

كرة conext 24

أعلن النادي الأهلي عن الكرة التي سيتم خوض بها مباراته المرتقبة أمام العين الإماراتي في كأس

وكشفت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي عبر فيسبوك عن كرة Conext 24 Pro التي ستُلعب بها مباراة الفريق أمام العين الإماراتي.

الكرة من إنتاج شركة "أديداس"، وسبق لها الظهور في المسابقات الرسمية التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" من قبل.

أخبار متعلقة:
كأس إنتركونتينينتال - نادي العين يوضح آلية توزيع تذاكر جماهيره لمواجهة الأهلي كأس إنتركونتينينتال - وفد من الأهلي لاستقبال بعثة العين في مطار القاهرة كأس إنتركونتينينتال - الأهلي يعلن دخول جماهير العين بجواز السفر.. وعدد المقاعد المخصصة

ظهور الكرة الأول كان في كأس العالم للأندية 2023 في المملكة العربية السعودية.

وستضم البطولة أبطال القارات وتُختتم بمباراة نهائية في ملعب محايد بين الفائز من دوري أبطال أوروبا، والفائز في مباراة فاصلة بين القارات الـ 5 الأخرى.

نظام بطولة إنتركونتينينتال 2024

المرحلة الأولى

تقسم على دورين: لعب العين بطل دوري أبطال آسيا مع أوكلاند سيتي بطل أوقيانوسيا، لتحديد فريق متأهل.

وأقيمت المباراة على ملعب بطل آسيا الذي انتصر بالمباراة.

العين سيواجه الأهلي، لتحديد المتأهل إلى المرحلة الفاصلة.

المرحلة الثانية

سيلعب بطل أمريكا الجنوبية مع باتشوكا بطل أمريكا الشمالية في مباراة واحدة.

وتم تحديد إقامة المباراة في الدوحة.

المرحلة الفاصلة

سيلعب الفائز من المرحلة الأولى مع الثانية في الدوحة يوم 14 ديسمبر 2024.

المباراة النهائية

سيلعب الفائز من المرحلة الفاصلة مع ريال مدريد الفائز بلقب دور

كأس إنتركونتينينتال الأهلي العين
نرشح لكم
كأس إنتركونتينينتال - الأهلي يعلن دخول جماهير العين بجواز السفر.. وعدد المقاعد المخصصة بعد السقوط أمام نهضة بركان.. جماهير الوداد تصب غضبها على موكوينا في الملعب "لقد عاد".. رينار يخلف مانشيني في قيادة السعودية لولاية ثانية تصفيات أمم إفريقيا - مساعدا البنزرتي يقودان تونس ضد مدغشقر وجامبيا خالد جلال لـ في الجول: تطور الكرة الليبية سبب موافقتي على عرض التحدي كاف يمنح نيجيريا نقاط مباراة ليبيا.. وغرامة مالية خبر في الجول - فحص طبي يحدد موقف عطية الله من مواجهة العين الإماراتي طريق الأهلي - تحديد الملعب المستضيف لمباريات كأس إنتركونتنينتال
أخر الأخبار
محمد رمضان: الموسم الجديد هو الأخير لـ علي معلول مع الأهلي 9 دقيقة | الدوري المصري
بوخوم يدفع الضريبة.. بايرن ميونيخ يمحو أحزان الأبطال بخماسية 21 دقيقة | الكرة الأوروبية
ريمونتادا لكل فريق ورقم تاريخي.. إنتر يتعادل مع يوفنتوس في مباراة مجنونة 28 دقيقة | الكرة الأوروبية
الدوري الألماني – بمشاركة مرموش.. فرانكفورت يفلت من الهزيمة أمام يونيون برلين 31 دقيقة | المحترفون
ناصر ماهر: إلى جمهور الزمالك.. أنتم رمزا للوفاء 54 دقيقة | الدوري المصري
الدوري الفرنسي - نانت يسقط أمام ستراسبورج بثلاثية في أول مشاركة كاملة لـ مصطفى محمد ساعة | المحترفون
بهدف قاتل من صلاح.. تعادل مثير بين أرسنال وليفربول في مصلحة سيتي ساعة | الدوري الإنجليزي
عادل أسطورة ليفربول.. صلاح ثامن هدافي الدوري الإنجليزي ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول ماذا سيحدث في حالة انسحاب الزمالك من السوبر 2 خبر في الجول - طلب مصري بتقديم موعد جلسة محاكمة ثلاثي الزمالك في الإمارات 3 في الجول يكشف كواليس محاكمة ثلاثي الزمالك المحتجز في الإمارات 4 بعد احتجازه في الإمارات.. مصطفى شلبي: شكرا على كرم الضيافة