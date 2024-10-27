انتهت الدوري الإيطالي - إنتر (4)-(4) يوفنتوس

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة إنتر ميلان ضد منافسه يوفنتوس في الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي.

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انتهت

ق 82 جوووووووووووول الرابع من يلديز

ق 71 جووووول يشعل المباراة.. كينان يلديز يسجل الثالث لليوفي

ق 53 الرااابع من دينزيل دومفريس

ق 37 جووول ثالث من ركلة جزاء ثانية للإنتر يسجلها بيوتر زيلينسكي

ق 35 ركلة جزاء بعد تدخل قوي من بيير كالولو على دينزل دومفريس

ق 34 جوووووووول التعادل من مخيتاريان

ق 26 جوووووووول الثاني لليوفي من تيموثي وياه

ق 20 جووووووووووووول التعادل لليوفي.. دوسان فلاهوفيتش يسجل بعد تمريرة من ويستون ماكيني

ق 15: جوووووووووووول بيوتر زيلينسكي من ركلة جزاء.

ق 14: ركلة جزاء لإنتر عن طريق ماركوس تورام بعد تدخل من دانيلو

بداية المباراة