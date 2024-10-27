انتهت الدوري الإيطالي - إنتر (4)-(4) يوفنتوس
الأحد، 27 أكتوبر 2024 - 19:41
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة إنتر ميلان ضد منافسه يوفنتوس في الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي.
لمتابعة المباراة من هنا
---------------------------------------
انتهت
ق 82 جوووووووووووول الرابع من يلديز
ق 71 جووووول يشعل المباراة.. كينان يلديز يسجل الثالث لليوفي
ق 53 الرااابع من دينزيل دومفريس
ق 37 جووول ثالث من ركلة جزاء ثانية للإنتر يسجلها بيوتر زيلينسكي
ق 35 ركلة جزاء بعد تدخل قوي من بيير كالولو على دينزل دومفريس
ق 34 جوووووووول التعادل من مخيتاريان
ق 26 جوووووووول الثاني لليوفي من تيموثي وياه
ق 20 جووووووووووووول التعادل لليوفي.. دوسان فلاهوفيتش يسجل بعد تمريرة من ويستون ماكيني
ق 15: جوووووووووووول بيوتر زيلينسكي من ركلة جزاء.
ق 14: ركلة جزاء لإنتر عن طريق ماركوس تورام بعد تدخل من دانيلو
بداية المباراة