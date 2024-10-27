انتهت الدوري الإيطالي - إنتر (4)-(4) يوفنتوس

الأحد، 27 أكتوبر 2024 - 19:41

كتب : FilGoal

إنتر - يوفنتوس

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة إنتر ميلان ضد منافسه يوفنتوس في الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي.

لمتابعة المباراة من هنا

---------------------------------------

أخبار متعلقة:
مؤتمر موتا: إنتر ونابولي مرشحان لحصد لقب الدوري الإيطالي.. وعلينا ترك الماضي خلفنا مؤتمر إنزاجي: مواجهة يوفنتوس لن تحسم شيئا.. ولدينا بعض المشاكل القليلة في 5 دقائق أخيرة مثيرة.. يوفنتوس يخسر أمام شتوتجارت بدوري أبطال أوروبا شكوك حول لحاق نجم إنتر بمواجهة يوفنتوس

انتهت

ق 82 جوووووووووووول الرابع من يلديز

ق 71 جووووول يشعل المباراة.. كينان يلديز يسجل الثالث لليوفي

ق 53 الرااابع من دينزيل دومفريس

ق 37 جووول ثالث من ركلة جزاء ثانية للإنتر يسجلها بيوتر زيلينسكي

ق 35 ركلة جزاء بعد تدخل قوي من بيير كالولو على دينزل دومفريس

ق 34 جوووووووول التعادل من مخيتاريان

ق 26 جوووووووول الثاني لليوفي من تيموثي وياه

ق 20 جووووووووووووول التعادل لليوفي.. دوسان فلاهوفيتش يسجل بعد تمريرة من ويستون ماكيني

ق 15: جوووووووووووول بيوتر زيلينسكي من ركلة جزاء.

ق 14: ركلة جزاء لإنتر عن طريق ماركوس تورام بعد تدخل من دانيلو

بداية المباراة

يوفنتوس إنتر ميلان الدوري الإيطالي إنزاجي موتا
نرشح لكم
موتا: كان بإمكان إنتر قتل المباراة.. وواجهنا صعود وهبوط في الأداء إنزاجي: كان من الممكن أن نفوز على يوفنتوس بـ8 أهداف.. وإحصائية تشرح الأخطاء بوخوم يدفع الضريبة.. بايرن ميونيخ يمحو أحزان الأبطال بخماسية ريمونتادا لكل فريق ورقم تاريخي.. إنتر يتعادل مع يوفنتوس في مباراة مجنونة الدوري الألماني – بمشاركة مرموش.. فرانكفورت يفلت من الهزيمة أمام يونيون برلين الدوري الفرنسي - نانت يسقط أمام ستراسبورج بثلاثية في أول مشاركة كاملة لـ مصطفى محمد بهدف قاتل من صلاح.. تعادل مثير بين أرسنال وليفربول في مصلحة سيتي عادل أسطورة ليفربول.. صلاح ثامن هدافي الدوري الإنجليزي
أخر الأخبار
كأس إنتركونتينينتال - في الجول يكشف قائمة الأهلي لمباراة العين.. انضمام الساعي وداري وكهربا 2 دقيقة | كأس العالم للأندية
موتا: كان بإمكان إنتر قتل المباراة.. وواجهنا صعود وهبوط في الأداء 32 دقيقة | الكرة الأوروبية
بعد إعلان رمضان.. من هو عماد فاروق المعد النفسي الجديد لـ الأهلي 39 دقيقة | الدوري المصري
إنزاجي: كان من الممكن أن نفوز على يوفنتوس بـ8 أهداف.. وإحصائية تشرح الأخطاء 46 دقيقة | الكرة الأوروبية
بمشاركة كاملة لـ عبد القادر.. قطر يخسر برباعية من العربي ساعة | آسيا
محمد رمضان: أخطأت في الحديث عن الصفقات.. ونجم الطائرة السابق سينضم لجهاز الكرة ساعة | الدوري المصري
الأهلي يخفض عقوبة كهربا ساعة | الدوري المصري
محمد رمضان: الموسم الحالي هو الأخير لـ علي معلول مع الأهلي ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول ماذا سيحدث في حالة انسحاب الزمالك من السوبر 2 خبر في الجول - طلب مصري بتقديم موعد جلسة محاكمة ثلاثي الزمالك في الإمارات 3 في الجول يكشف كواليس محاكمة ثلاثي الزمالك المحتجز في الإمارات 4 بعد احتجازه في الإمارات.. مصطفى شلبي: شكرا على كرم الضيافة