تشكيل دربي إيطاليا – لاوتارو وتورام في هجوم إنتر.. وفاجيولي يقود وسط يوفنتوس

أعلن سيموني إنزاجي المدير الفني لـ إنتر ميلان تشكيل فريقه الأساسي ضد خصمه يوفنتوس في المباراة التي ستجمعهما بعد قليل في الجولة التاسعة ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

ويبدأ إنزاجي بالثنائي المعتاد لاوتارو مارتينيز وماركوس تورام في هجوم الفريق.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: يان سومر

خط الدفاع: بنجامين بافارد – ستيفان دي فراي – أليساندرو باستوني

خط الوسط: دينزل دومفريس – نيكولو باريلا – بيوتر زيلينسكي – هنريك مخيتاريان – فيديريكو ديماركو

خط الهجوم: ماركوس تورام – لاوتارو مارتينيز

وعلى الجناب الآخر أعلن تياجو موتا المدير الفني ليوفنتوس تشكيل فريقه.

واختار موتا اللعب بثلاثي هجومي بتواجد فرانسيسكو كونسيساو وتيموثي وياه ودوشان فلاهوفيتش.

وأتى التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: ميكيلي دي جريجوريو

خط الدفاع: أندريا كامبياسو – دانيلو – بيير كالولو – خوان كابال

خط الوسط: ويستون مكيني – نيكولو فاجيولي – مانويل لوكاتيلي

خط الهجوم: فرانسيسكو كونسيساو – دوشان فلاهوفيتش – تيموثي وياه

ويطلق على مباراة إنتر ضد يوفنتوس بدربي إيطاليا نظرا لقوة المباراة في بلاد البيتزا كما أطلق عليها أحد الصحفيين منذ زمن بعيد.

ويحتل إنتر المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 17 نقطة، بينما يتواجد يوفنتوس رابعا برصيد 16 نقطة.