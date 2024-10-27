يوم رائع في حدث "لا ليجا" من أجل كلاسيكو الأرض

نظمت رابطة الدوري الإسباني "لا ليجا" يوم السبت حدثا جماهيريا لمشاهدة كلاسيكو الأرض بين قطبي الكرة ريال مدريد وبرشلونة.

وفاز برشلونة على ريال مدريد في ملعب سانتياجو برنابيو برباعية دون رد ضمن الجولة 11 من "لا ليجا".

وبشراكة بين "لا ليجا" وشركة "إن جوت" أقيم الحدث في نادي الجزيرة بحضور المشجعين لكلا الناديين ورابطة ريال مدريد وبرشلونة.

وقالت بلانكا بانيو مسؤولة رابطة "لا ليجا" في مصر عن الحدث: "الكلاسيكو أحد أكبر الأصول التي نملكها والكل يعرفه في مصر".

وواصلت "بالتأكيد نريد فعل كل الفعاليات الممكنة حوله لأن الناس في مصر وحول العالم يعرفون الكلاسيكو جيدا، وهكذا نريد التفاعل مع الجماهير".

وبسؤالها عن كيف واجهت "لا ليجا" احتمالية انخفاض شعبية الكلاسيكو بعد رحيل كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي عن ريال مدريد وبرشلونة على التوالي أجابت "نحاول تفادي ذلك لأن جودة الدوري والكلاسيكو يجب ألا ترتبط بلاعب بعينه".

وأكملت "ولذلك نحاول تحسين الدوري قدر الإمكان دون أن يستأثر به فرد ولهذا نحاول جعله أفضل كل عام".

View this post on Instagram A post shared by FilGoal (@filgoal)

أما عن هل يضيف تواجد كيليان مبابي أهمية للكلاسيكو قالت بلانكا بحسم: "أعتقد أنه (مبابي) قيمة جيدة ولكن لا نريد جعل الأمر يتمحور حول مبابي".

وعن كيف تؤثر "لا ليجا" في تواجدها في الشرق الأوسط وإفريقيا ومصر قالت: "لدينا مشروع عالمي ولدينا حضور كبير في بلاد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وبالتالي نحاول تحسين جودة محتوانا والأحداث التي ننظمها في المنطقة".

وواصلت "نسعى للتواجد بشكل أكبر في المزيد من البلاد أيضًا وحتى الآن نحن حاضرون في أكثر من 6 دول بالفعل، لدينا بالفعل في المغرب ومصر ودبي وقطر وتركيا والهند، وفعليًا بالنسبة لي أنا لا أغطي مصر فقط بل كذلك ليبيا والسودان والأردن والكويت ولبنان".

وأكملت "لدينا تواجد هام ولكننا نريد المزيد قدر الإمكان".

View this post on Instagram A post shared by FilGoal (@filgoal)

وكشفت مسؤولة "لا ليجا" عن اهتمام الرابطة بتنظيم فعاليات ليس فقط للكلاسيكو بل للمباريات الأخرى في الدوري الإسباني "نحاول إقامة الأحداث لتغطية كل الأندية وليس فقط ريال مدريد أو برشلونة".

وأردفت "بالتأكيد نقيم لهذين الفريقين ولكننا نحاول إقامة الأحداث حول كل أندية الدوري الإسباني".

وواصلت بلانكنا "وليس فقط هذا النوع من الأحداث بل كل المحتوى الرقمي والتفاعل الإلكتروني مع المواهب المصرية والمؤثرين ونحاول صنع المزيد من المحتوى المرئي لنجعل الأمور أكثر انفتاحًا على المزيد من الأنشطة".

وعن الفعاليات المقبلة للجمهور المصري أتمت "هناك الكثير من الفرص القادمة، وكذلك نحاول التفاعل مع كرة القدم المصرية وكذلك مع الجماهير لأننا نظن أن ذلك قيم للغاية ومن المهم أن نجري اتفاقا مع هذا الدوري للترويج لدورينا كذلك".