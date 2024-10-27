انتهت الدوري الألماني - يونيون برلين (1)-(1) فرانكفورت.. تعادل
الأحد، 27 أكتوبر 2024 - 19:23
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة يونيون برلين وفرانكفورت في الجولة الثامنة من الدوري الألماني.
عمر مرموش
النادي : آينتراخت فرانكفورت
ويبدأ مرموش أساسيا في اللقاء بقميص فرانكفورت.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــــــا.
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نهاية اللقاء
ق 90+1: تقنية الفيديو تتدخل وتلغي الهدف
ق 90+1: جوووول قااااااتل ليونيون برلين
ق 70: مرموش يسدد ركلة حرة مباشرة يتصدى لها الحارس بثبات
ق 66: التعادل ليونيون برلين عن طريق بنديكيت هولرباتش الذي انفرد وسدد كرة ساقطة من فوق الحارس.
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 14: جوووول أووووول.. ماريو جوتزه يسجل مستفيدا من ارتباك دفاعي
بداية اللقاء
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