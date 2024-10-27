انتهت الدوري الألماني - يونيون برلين (1)-(1) فرانكفورت.. تعادل

الأحد، 27 أكتوبر 2024 - 19:23

كتب : FilGoal

عمر مرموش - فرانكفورت - بشكتاش

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة يونيون برلين وفرانكفورت في الجولة الثامنة من الدوري الألماني.

ويبدأ مرموش أساسيا في اللقاء بقميص فرانكفورت.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــــــا.

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نهاية اللقاء

ق 90+1: تقنية الفيديو تتدخل وتلغي الهدف

ق 90+1: جوووول قااااااتل ليونيون برلين

ق 70: مرموش يسدد ركلة حرة مباشرة يتصدى لها الحارس بثبات

ق 66: التعادل ليونيون برلين عن طريق بنديكيت هولرباتش الذي انفرد وسدد كرة ساقطة من فوق الحارس.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 14: جوووول أووووول.. ماريو جوتزه يسجل مستفيدا من ارتباك دفاعي

بداية اللقاء

مرموش فرانكفورت الدوري الإنجليزي
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