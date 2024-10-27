رومانو: موهبة كوبنهاجن يختار تمثيل الجزائر بدلا من الدنمارك

اختار أمين شياخا لاعب كوبنهاجن تمثيل منتخب الجزائر بدلا من الدنمارك في الفترة المقبلة.

وولد اللاعب البالغ من العمر 18 عاما في مدينة كوبنهاجن.

وحسب فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة سكاي سبورتس فإن المهاجم اختار تمثيل منتخب الجزائر بعدما لعب للفئات العمرية المختلفة للدنمارك.

وتم تصعيد شياخا ليلعب مع الفريق الأول لكوبنهاجن خلال الموسم الجاري.

وشارك شياخا في 7 مباريات مع فريقه ولم يتمكن من صناعة أو تسجيل أي هدف.

ولكن على مستوى فريق تحت 19 عاما، لعب شياخا 34 مباراة مسجلا 25 هدفا وصنع 3 آخرين.

وتمثل شياخا وكالة تضم لاعبين مميزين مثل الدولي المصري عمر مرموش، إدواردو كامافينجا، وكوبي ماينو، وجاك جريليش، وإيفان توني، وفيرمين لوبيز.

ويبلغ طول شياخا 191 سنتيمتر، ويمتد عقده مع كوبنهاجن حتى 2029.

ولعب شياخا مع منتخب الدنمارك تحت 19 عاما 5 مباريات مسجلا 3 أهداف ولم يصنع.