تشكيل فرانكفورت - مرموش أساسي ضد يونيون برلين

الأحد، 27 أكتوبر 2024 - 19:09

كتب : FilGoal

عمر مرموش - فرانكفورت - بشكتاش

أعلن دينو توبمولر المدير الفني لـ آينتراخت فرانكفورت تشكيل فريقه في مواجهة يونيون برلين.

عمر مرموش

النادي : آينتراخت فرانكفورت

آينتراخت فرانكفورت

ويلعب فرانكفورت ضد برلين في الجولة الثامنة من الدوري الألماني.

ويقود عمر مرموش نجم منتخب مصر هجوم فريقه فرانكفورت ضد برلين.

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وجاء تشكيل فرانكفورت كالآتي:

الحارس: كيفين تراب

الدفاع: راسموس كريستنسن – توتا - روبن كوخ – أرثر ثياتي.

الوسط: إلياس سخيري – هوجو لارسون – أنسجار كناوف.

الهجوم: هوجو إكيتيكي – عمر مرموش – ماريو جوتزه.

ويحتل فرانكفورت المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 13 نقطة. بينما يأتي يونيون برلين في المركز الخامس برصيد 14 نقطة.

ولعب مرموش الموسم الجاري مع فرانكفورت 11 مباراة بمختلف البطولات سجل خلالها 10 أهداف وقدم 7 تمريرات حاسمة.

عمر مرموش فرانكفورت الدوري الألماني
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