تشكيل فرانكفورت - مرموش أساسي ضد يونيون برلين
الأحد، 27 أكتوبر 2024 - 19:09
كتب : FilGoal
أعلن دينو توبمولر المدير الفني لـ آينتراخت فرانكفورت تشكيل فريقه في مواجهة يونيون برلين.
عمر مرموش
النادي : آينتراخت فرانكفورت
ويلعب فرانكفورت ضد برلين في الجولة الثامنة من الدوري الألماني.
ويقود عمر مرموش نجم منتخب مصر هجوم فريقه فرانكفورت ضد برلين.
وجاء تشكيل فرانكفورت كالآتي:
الحارس: كيفين تراب
الدفاع: راسموس كريستنسن – توتا - روبن كوخ – أرثر ثياتي.
الوسط: إلياس سخيري – هوجو لارسون – أنسجار كناوف.
الهجوم: هوجو إكيتيكي – عمر مرموش – ماريو جوتزه.
ويحتل فرانكفورت المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 13 نقطة. بينما يأتي يونيون برلين في المركز الخامس برصيد 14 نقطة.
ولعب مرموش الموسم الجاري مع فرانكفورت 11 مباراة بمختلف البطولات سجل خلالها 10 أهداف وقدم 7 تمريرات حاسمة.
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