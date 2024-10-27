دياز: رودري يجب أن يتوج بـ الكرة الذهبية.. وشيء لا يحققه كل اللاعبين

يرى روبن دياز لاعب مانشستر سيتي أن زميله رودري يجب أن يتوج بجائزة الكرة الذهبية لعام 2024.

وقال اللاعب البرتغالي لشبكة ESPN: "رودري يجب أن يتوج بالكرة الذهبية، لقد قدم موسما مثيرا للإعجاب".

واختتم "ليس موسما واحدا، بل لعدة مواسم على التوالي يلعب بطريقة رائعة وحصل على بطولة يورو 2024، وهذا لا يحققه كل اللاعبين، بلا شك هو لاعب خاص".

وأصيب رودري بقطع في الرباط الصليبي أدت إلى انتهاء موسمه مع فريقه الإنجليزي.

وجاءت قائمة المرشحين للجائزة كالتالي:

جود بيلينهجام (ريال مدريد/ إنجلترا)

روبن دياز (مانشستر سيتي/ البرتغال)

فيل فودين (مانشستر سيتي/ إنجلترا)

فيدي فالفيردي (ريال مدريد/ أوروجواي)

إيميليانو مارتينيز (أستون فيلا/ الأرجنتين)

إرلينج هالاند (مانشستر سيتي/ النرويج)

نيكو ويليامز (أتليتك بلباو/ إسبانيا)

جرانيت تشاكا (باير ليفركوزن/ سويسرا)

أرتيم دوفبيك (روما/ أوكرانيا)

توني كروس (ريال مدريد/ مانشستر سيتي)

فينيسيوس جونيور (ريال مدريد/ البرازيل)

داني أولمو (برشلونة/ إسبانيا)

فلوريان فيرتز (باير ليفركوزن/ ألمانيا)

مارتن أوديجارد (أرسنال/ النرويج)

ماتس هوميلز (روما/ ألمانيا)

رودري (مانشستر سيتي/ إسبانيا)

هاري كين (بايرن ميونيخ/ إنجلترا)

ديكلان رايس (أرسنال/ إنجلترا)

فيتينيا (باريس سان جيرمان/ البرتغال)

كول بالمر (تشيلسي/ إنجلترا)

داني كارفاخال (ريال مدريد/ إسبانيا)

لامين جمال (برشلونة/ إسبانيا)

بوكايو ساكا (أرسنال/ إنجلترا)

هاكان تشالهان أوجلو (إنتر ميلان/ تركيا)

ويليام ساليبا (أرسنال/ فرنسا)

كيليان مبابي (ريال مدريد/ فرنسا)

لاوتارو مارتينيز (إنتر ميلان/ الأرجنتين)

أديمولا لوكمان (أتالانتا/ نيجيريا)

أنطونيو روديجير (ريال مدريد/ ألمانيا)

أليخاندرو جريمالدو (باير ليفركوزن/ إسبانيا)

معايير الجائزة حسب مجلة فرانس فوتوبول

الكرة الذهبية

ستقدم الجائزة بناء على تصويت لجنة من صحفيين على مستوى العالم>

وسيقوم صحفي من كل دولة مصنفة ضمن أول 100 دولة حول العالم للرجال، بينما سيصوت أول 50 دولة لجائزة السيدات.

جائزة كوبا لأفضل لاعب صاعد

سيتم اختيار المتوج بالجائزة عن طريق التصويت من قبل اللاعبين الحائزين على جائزة الكرة الذهبية من قبل.

جائزة ياشين لأفضل حارس مرمى

سيقوم صحفي من كل دولة مصنفة ضمن أول 100 في تصنيف فيفا حول العالم.

جائزة أفضل مدرب

سيتم اختيار أفضل مدرب عن طريق لجنة مختصة من الصحفيين حول العالم.

أفضل فريق

سيتم اختيار أفضل فريق عن طريق لجنة من الصحفيين المختصين حول العالم.

وكان ليونيل ميسي قد توج بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم بالعام الماضي.